Aluna tem roda do carro furtada dentro do estacionamento da Fatec Cotia

Ao Cotia & Cia, a vítima contou que ficou indignada, afirmou que o estacionamento tem pouca iluminação e não conta com policiamento

Imagem: Redes sociais

Uma aluna da Fatec Cotia teve uma das rodas de seu carro furtada enquanto o veículo estava estacionado dentro da instituição na noite desta segunda-feira (24).





O caso aconteceu após o término das aulas e deixou a estudante surpresa e indignada com a falta de segurança que, segundo ela, existe no local.



A vítima, Meiriane Fátima, contou ao Cotia & Cia que esteve na instituição normalmente para assistir às aulas. Ao retornar ao estacionamento, entrou no carro e deu a partida. Foi quando ouviu um barulho e, inicialmente, imaginou que tivesse ocorrido algum problema com o pneu.



Ao descer do veículo, porém, percebeu que a roda havia sido retirada. O carro estava apoiado sobre blocos e pedras.



"Eu achei que tivesse furado o pneu. Quando fui ver, cadê a roda? Estava sem a roda e tinha um bloco embaixo", relatou Meiriane.



A situação provocou a reação de outros estudantes que estavam nas proximidades. Segundo ela, alguns colegas foram até o local para verificar o que havia acontecido e ajudaram a colocar o estepe no veículo.



Meiriane afirma que ninguém presenciou o momento em que a roda foi retirada e que, até então, não tinha conhecimento de ocorrência semelhante no estacionamento.



"Eu fiquei muito chocada por nunca ter acontecido isso ali", afirmou.





Imagem: Redes sociais

"É um local de pouca iluminação"



De acordo com a estudante, um dos principais problemas do estacionamento é a iluminação. Ela também questiona a existência de mecanismos de segurança no espaço utilizado pelos alunos para deixar os veículos durante as aulas.



"É um local de pouca iluminação. Não há segurança alguma. Não tem policiamento", afirmou Meiriane.



A estudante conta que frequenta a Fatec Cotia há cerca de três anos e que o episódio aumentou a sensação de insegurança.



"Eu fiquei muito indignada. A gente trabalha o dia inteiro, estuda para conseguir algo melhor e, de repente, alguém age dessa forma", disse.



Para ela, o caso também serve de alerta para os demais estudantes que utilizam o estacionamento diariamente.



"Hoje foi um pneu, mas amanhã a gente não sabe o que pode acontecer", declarou.



O Cotia & Cia procurou a Fatec Cotia, por meio do Centro Paula Souza (CPS), para comentar o ocorrido. O posicionamento será acrescentado assim que for enviado à reportagem.