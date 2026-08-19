Câmara de Cotia aprova Moção de Repúdio contra falas de Welington Formiga nas redes sociais

Neto Rossi

Documento questiona comentários feitos pelo prefeito nas redes sociais após críticas do vereador Sérgio Folha durante sessão da Câmara

Foto: Reprodução 

A Câmara Municipal de Cotia aprovou uma Moção de Repúdio às manifestações feitas pelo prefeito Welington Formiga nas redes sociais após críticas e cobranças apresentadas pelo vereador Sérgio Folha durante a 24ª Sessão Ordinária, realizada no dia 11 de agosto.

O documento afirma que as declarações do prefeito foram consideradas desrespeitosas em relação ao vereador e ao Poder Legislativo e sustenta que as manifestações ocorreram após Folha utilizar a tribuna para cobrar melhorias na administração municipal.

Durante a sessão, o vereador questionou, entre outros pontos, se o empréstimo autorizado pela Câmara à Prefeitura seria suficiente para resolver problemas de zeladoria do município. Entre os exemplos citados por ele estavam porcos que, segundo o parlamentar, estariam soltos em vias públicas nos bairros Atalaia e Jardim Sandra, inclusive nas proximidades de escolas e unidades de saúde.

Folha também afirmou que, apesar de a Câmara ter autorizado o empréstimo, os vereadores fiscalizariam a aplicação dos recursos. Segundo ele, moradores têm apresentado reclamações relacionadas às unidades de saúde e aos serviços de zeladoria.

Comentários nas redes sociais

Após as declarações do vereador, o prefeito Welington Formiga se manifestou nas redes sociais e ironizou a cobrança relacionada aos animais.

Segundo a Moção, Formiga sugeriu que Sérgio Folha poderia ser chamado de “Vereador pega porcos” e “Chefe dos Porcos Municipal”. Em uma das manifestações, ainda teria sugerido que o vereador levasse sua assessoria para procurar os animais.

O documento também cita comentários posteriores feitos pelo prefeito, nos quais aparecem referências a “mamata” e “leitinho”, além das expressões “não querem me deixar trabalhar”, “você é suplente e daqui 40 dias volta pra casa” e “menino mimado”.

Para a Câmara, as manifestações extrapolaram uma divergência política e representaram desrespeito ao Legislativo e ao exercício do mandato parlamentar.

Câmara cita independência entre os Poderes

Na Moção, os vereadores destacam o princípio constitucional da independência e harmonia entre os Poderes Executivo e Legislativo.

O documento argumenta que uma das funções dos vereadores é justamente fiscalizar os atos do Poder Executivo e cobrar soluções para problemas apontados pela população. Nesse sentido, a Câmara considera que as críticas feitas por Sérgio Folha deveriam ser tratadas como parte do processo democrático e não como uma questão pessoal.

A Moção também afirma que as referências a “mamata” e “leitinho” poderiam sugerir, ainda que de forma implícita, a existência de algum tipo de favorecimento ou subordinação do Legislativo ao Executivo. Por isso, os autores do documento consideram que o prefeito deveria prestar esclarecimentos à população.

Moção pede envio do documento ao prefeito

Ao final, a Câmara registra “veemente repúdio” às manifestações atribuídas ao prefeito e solicita que uma cópia da Moção seja encaminhada a Welington Formiga.

O documento também determina o encaminhamento da Moção aos representantes da imprensa do município, por meio da Diretoria de Comunicação Institucional, Ouvidoria e Serviço de Informação ao Cidadão (SIC).

O Cotia & Cia procurou o prefeito Welington Formiga para saber seu posicionamento sobre a Moção de Repúdio, as declarações citadas no documento e as críticas feitas pela Câmara.

Caso haja manifestação do prefeito, o posicionamento será acrescentado à reportagem.
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