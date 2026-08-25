Primeira vez: 10 dúvidas que muitas mulheres têm sobre a relação sexual



A vagina é um órgão elástico, capaz de se adaptar à penetração. O que costuma fazer diferença para que essa experiência seja confortável é principalmente o grau de excitação, a lubrificação e o relaxamento da musculatura ao redor da vagina.



Quando existe ansiedade ou medo de sentir dor, por exemplo, é comum contrair involuntariamente os músculos do assoalho pélvico. Se, além disso, a lubrificação ainda não for suficiente e a penetração acontecer rapidamente, haverá mais atrito - e, consequentemente, maior possibilidade de ardor ou dor.



Não há motivo para insistir na penetração quando dói. Parar, diminuir o ritmo, aumentar o tempo de excitação e usar lubrificante podem fazer uma diferença importante.



2. E o hímen? Ele não precisa “romper”?



Esse é provavelmente um dos maiores mitos sobre a primeira relação sexual.



O hímen não funciona como uma película que fecha completamente a vagina e que necessariamente “se rompe” durante a primeira penetração. Ele é uma pequena borda de tecido localizada ao redor da entrada vaginal, e sua anatomia varia muito de uma pessoa para outra.



Em algumas mulheres, esse tecido é bastante elástico e praticamente não sofre alteração perceptível com a penetração. Em outras, pode ocorrer um pequeno estiramento ou fissura.



3. Então é normal sangrar?



Pode acontecer, mas também é perfeitamente possível não sangrar.



Um pequeno sangramento pode ocorrer por atrito, por pequenas fissuras na entrada da vagina ou pelo estiramento de tecidos da região. Mas muitas mulheres não apresentam absolutamente nenhum sangramento na primeira relação.



Portanto, sangrar não comprova que aquela foi a primeira relação, assim como não sangrar não significa que já tenha ocorrido alguma relação anteriormente.



Sangramento intenso, entretanto, não deve ser considerado esperado. Se houver grande quantidade de sangue, sangramento persistente ou dor importante, é recomendável procurar avaliação médica.



4. É comum não conseguir a penetração na primeira tentativa?



Sim.



Às vezes, a dificuldade ocorre simplesmente por tensão, ansiedade, posição pouco confortável ou tentativa de penetração antes de haver excitação suficiente.



Quando isso se repete, vale procurar um ginecologista. Condições como contração da musculatura do assoalho pélvico ou vaginismo podem dificultar ou mesmo impedir a penetração - e têm tratamento.



5. A primeira vez costuma ser prazerosa?



Pode ser. Mas não existe nenhuma obrigação de que seja.



É possível haver preocupação com o próprio corpo, com o parceiro ou parceira, com a camisinha, com a possibilidade de gravidez, com o que fazer durante a relação e até com a expectativa de que aquele momento “precisa ser perfeito”. Tudo isso pode competir com a excitação.



Por isso, algumas pessoas gostam muito da primeira experiência; outras acham apenas razoável; outras não gostam.



Também não existe nenhuma obrigação de ter orgasmo na primeira relação. Muitas mulheres, inclusive, não atingem o orgasmo apenas com a penetração vaginal.



Com maior conhecimento sobre o próprio corpo, comunicação e experiência, o prazer aumenta.



6. E a proteção?



Há duas questões diferentes que precisam ser consideradas: gravidez e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).



Sim, é possível engravidar na primeira relação sexual.



Métodos contraceptivos como pílula, implante, DIU, injeção, adesivo ou anel vaginal podem prevenir a gravidez, mas não protegem contra ISTs.



O preservativo continua sendo importante porque, quando utilizado corretamente, reduz tanto o risco de gravidez quanto o de diversas infecções sexualmente transmissíveis.



Para adolescentes que desejam iniciar contracepção, uma consulta com ginecologista pode ajudar a escolher o método mais adequado, considerando eficácia, facilidade de uso, características do ciclo menstrual e preferências individuais.



7. Tenho medo de doer. Isso significa que ainda não estou preparada?



Não necessariamente. Ansiedade diante de uma experiência nova é muito comum. Mas medo intenso pode dificultar o relaxamento da musculatura vaginal e favorecer dor.



O importante é que você consiga respeitar o que o seu corpo está mostrando naquele momento. Se a tentativa estiver doendo, não há benefício em insistir.



8. Preciso usar lubrificante mesmo sendo jovem?



Não obrigatoriamente, porque a própria excitação costuma produzir lubrificação natural. Mas não existe nenhum problema em usar.



Se houver pouca lubrificação ou muito atrito, ele pode tornar a penetração bem mais confortável.



9. Se eu tomo anticoncepcional, ainda preciso usar camisinha?



O anticoncepcional pode oferecer uma excelente proteção contra gravidez quando utilizado corretamente, mas não protege contra infecções sexualmente transmissíveis. O preservativo cumpre essa função.



10. Quando a dor depois da relação merece uma consulta?



Um desconforto leve e passageiro pode ocorrer. Mas dor intensa, dor que persiste depois da relação, dor que acontece repetidamente, dificuldade persistente para a penetração ou sangramento importante merecem avaliação ginecológica.



Para guardar



Talvez a expectativa mais útil para a primeira relação seja justamente não esperar que ela siga um roteiro.



Ela não precisa doer, não precisa sangrar e não precisa terminar em orgasmo. O corpo feminino não precisa ser “rompido” ou “acostumado” à relação sexual.



Excitação, lubrificação, relaxamento, comunicação e ausência de dor são muito mais importantes para compreender o que está acontecendo do que a ideia de simplesmente suportar a primeira penetração.



E, quando alguma coisa não parece certa - principalmente quando há dor significativa ou persistente - isso não deve ser naturalizado como “coisa da primeira vez”.



É justamente aí que uma conversa com o ginecologista pode ajudar.

E existe ainda uma quantidade enorme de informações - nem sempre corretas - circulando entre amigas, redes sociais, filmes e séries.Do ponto de vista médico, a primeira informação importante talvez seja esta: não existe uma maneira única de viver a primeira relação sexual. Ela pode ser prazerosa, estranha, divertida, frustrante, desconfortável ou simplesmente menos marcante do que se imaginava. E nenhuma dessas experiências, isoladamente, significa que haja alguma coisa errada.Separei algumas dúvidas que mais escuto no consultório e expliquei a seguir.Não. Na relação com penetração, um pequeno desconforto pode acontecer, principalmente no início da penetração, mas dor não deveria ser encarada como uma consequência obrigatória da primeira relação sexual.