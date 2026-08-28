EXCLUSIVO: Imagens flagram suspeito furtando roda de carro no estacionamento da Fatec Cotia

Segundo as informações obtidas pela reportagem, o suspeito seria motorista de aplicativo

Imagens concedidas ao Cotia & Cia

Novas imagens obtidas pelo Cotia & Cia mostram o momento em que um homem retira uma das rodas de um carro estacionado no local utilizado por estudantes da Fatec Cotia.





O furto aconteceu na noite de segunda-feira (24), quando a estudante proprietária do veículo deixou a instituição após as aulas e encontrou o automóvel sem uma das rodas.



Nas imagens, o homem aparece circulando pelo estacionamento e se aproximando do veículo. Na sequência, ele retira a roda do carro e deixa o local. Segundo as informações obtidas pela reportagem, o suspeito seria motorista de aplicativo.



A partir das imagens, a Fatec Cotia tenta identificar e localizar o estudante que utilizou o carro para chegar até a instituição. A expectativa é que, com essa informação, seja possível chegar ao motorista que aparece nas imagens e fornecer os dados às autoridades responsáveis pela investigação.



Até o momento, a identidade do suspeito e as circunstâncias que levaram à sua presença no estacionamento não foram oficialmente confirmadas. quando a estudante proprietária do veículo deixou a instituição após as aulas e encontrou o automóvel sem uma das rodas.Nas imagens, o homem aparece circulando pelo estacionamento e se aproximando do veículo. Na sequência, ele retira a roda do carro e deixa o local. Segundo as informações obtidas pela reportagem, o suspeito seria motorista de aplicativo.A partir das imagens, a Fatec Cotia tenta identificar e localizar o estudante que utilizou o carro para chegar até a instituição. A expectativa é que, com essa informação, seja possível chegar ao motorista que aparece nas imagens e fornecer os dados às autoridades responsáveis pela investigação.Até o momento, a identidade do suspeito e as circunstâncias que levaram à sua presença no estacionamento não foram oficialmente confirmadas.





Veja o vídeo abaixo:













Caso ocorreu após o término das aulas



O caso veio a público após a estudante Meiriane Fátima procurar o Cotia & Cia e relatar que encontrou seu veículo sem uma das rodas depois do término das aulas.



Segundo a estudante, ela entrou no carro e deu a partida normalmente, mas ouviu um barulho e inicialmente imaginou que pudesse ter ocorrido algum problema com o pneu. Ao descer do veículo, percebeu que uma das rodas havia sido retirada e que o carro estava apoiado sobre blocos e pedras.



“Eu achei que tivesse furado o pneu. Quando fui ver, cadê a roda? Estava sem a roda e tinha um bloco embaixo”, relatou à reportagem.



Após perceber o furto, outros estudantes que estavam nas proximidades foram até o local e ajudaram a colocar o estepe no veículo.





Imagem concedida ao Cotia & Cia

Estudante havia questionado falta de segurança



Na ocasião, Meiriane também relatou preocupação com as condições de segurança do estacionamento, destacando a pouca iluminação e a ausência de vigilância no espaço.



“É um local de pouca iluminação. Não há segurança alguma. Não tem policiamento”, afirmou.



Inicialmente, a estudante contou que ninguém havia presenciado o momento em que a roda foi retirada. As imagens agora obtidas pela reportagem, no entanto, registraram a movimentação do suspeito no estacionamento.