EXCLUSIVO: Imagens flagram suspeito furtando roda de carro no estacionamento da Fatec Cotia

Segundo as informações obtidas pela reportagem, o suspeito seria motorista de aplicativo
|Imagens concedidas ao Cotia & Cia
Novas imagens obtidas pelo Cotia & Cia mostram o momento em que um homem retira uma das rodas de um carro estacionado no local utilizado por estudantes da Fatec Cotia.
O furto aconteceu na noite de segunda-feira (24), quando a estudante proprietária do veículo deixou a instituição após as aulas e encontrou o automóvel sem uma das rodas.
Nas imagens, o homem aparece circulando pelo estacionamento e se aproximando do veículo. Na sequência, ele retira a roda do carro e deixa o local. Segundo as informações obtidas pela reportagem, o suspeito seria motorista de aplicativo.
A partir das imagens, a Fatec Cotia tenta identificar e localizar o estudante que utilizou o carro para chegar até a instituição. A expectativa é que, com essa informação, seja possível chegar ao motorista que aparece nas imagens e fornecer os dados às autoridades responsáveis pela investigação.
Até o momento, a identidade do suspeito e as circunstâncias que levaram à sua presença no estacionamento não foram oficialmente confirmadas.
Nas imagens, o homem aparece circulando pelo estacionamento e se aproximando do veículo. Na sequência, ele retira a roda do carro e deixa o local. Segundo as informações obtidas pela reportagem, o suspeito seria motorista de aplicativo.
A partir das imagens, a Fatec Cotia tenta identificar e localizar o estudante que utilizou o carro para chegar até a instituição. A expectativa é que, com essa informação, seja possível chegar ao motorista que aparece nas imagens e fornecer os dados às autoridades responsáveis pela investigação.
Até o momento, a identidade do suspeito e as circunstâncias que levaram à sua presença no estacionamento não foram oficialmente confirmadas.
Veja o vídeo abaixo:
Caso ocorreu após o término das aulas
O caso veio a público após a estudante Meiriane Fátima procurar o Cotia & Cia e relatar que encontrou seu veículo sem uma das rodas depois do término das aulas.
Segundo a estudante, ela entrou no carro e deu a partida normalmente, mas ouviu um barulho e inicialmente imaginou que pudesse ter ocorrido algum problema com o pneu. Ao descer do veículo, percebeu que uma das rodas havia sido retirada e que o carro estava apoiado sobre blocos e pedras.
“Eu achei que tivesse furado o pneu. Quando fui ver, cadê a roda? Estava sem a roda e tinha um bloco embaixo”, relatou à reportagem.
Após perceber o furto, outros estudantes que estavam nas proximidades foram até o local e ajudaram a colocar o estepe no veículo.
O caso veio a público após a estudante Meiriane Fátima procurar o Cotia & Cia e relatar que encontrou seu veículo sem uma das rodas depois do término das aulas.
Segundo a estudante, ela entrou no carro e deu a partida normalmente, mas ouviu um barulho e inicialmente imaginou que pudesse ter ocorrido algum problema com o pneu. Ao descer do veículo, percebeu que uma das rodas havia sido retirada e que o carro estava apoiado sobre blocos e pedras.
“Eu achei que tivesse furado o pneu. Quando fui ver, cadê a roda? Estava sem a roda e tinha um bloco embaixo”, relatou à reportagem.
Após perceber o furto, outros estudantes que estavam nas proximidades foram até o local e ajudaram a colocar o estepe no veículo.
|Imagem concedida ao Cotia & Cia
Estudante havia questionado falta de segurança
Na ocasião, Meiriane também relatou preocupação com as condições de segurança do estacionamento, destacando a pouca iluminação e a ausência de vigilância no espaço.
“É um local de pouca iluminação. Não há segurança alguma. Não tem policiamento”, afirmou.
Inicialmente, a estudante contou que ninguém havia presenciado o momento em que a roda foi retirada. As imagens agora obtidas pela reportagem, no entanto, registraram a movimentação do suspeito no estacionamento.
Fatec solicitou apoio da Polícia Militar
Após o episódio, a Fatec Cotia, por meio do Centro Paula Souza (CPS), informou ao Cotia & Cia que o terreno utilizado como estacionamento não pertence à unidade.
Segundo o CPS, diante do ocorrido, a direção da Fatec Cotia solicitou apoio da Polícia Militar para aumentar a segurança no entorno da instituição.
O Centro Paula Souza também informou que a Fatec está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.