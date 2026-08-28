Prefeitura de Cotia terá expediente reduzido na segunda-feira (31)

Neto Rossi

Paço Municipal encerrará atendimento às 12h, enquanto o CAC funcionará até as 15h; serviços serão retomados normalmente na terça-feira (1º)

Foto: Prefeitura de Cotia 

A Prefeitura de Cotia informou que, excepcionalmente nesta segunda-feira (31), o expediente em algumas unidades administrativas do município terá horário reduzido.

No Paço Municipal, o atendimento será encerrado às 12h. Já no Centro Administrativo de Cotia (CAC), os serviços funcionarão até as 15h.

A alteração no horário ocorre em razão da realização de serviços de dedetização e controle de pragas nos prédios municipais.

Segundo a Secretaria de Governo, a realização do procedimento em um dia útil foi necessária devido à organização do cronograma de dedetização das diversas unidades municipais.

A Prefeitura informou que foi estabelecida como prioridade a realização dos serviços nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas unidades escolares durante o período noturno e aos finais de semana. A medida busca evitar interrupções nos atendimentos de saúde e nas atividades escolares.

A suspensão temporária do atendimento é necessária para garantir a segurança de servidores, colaboradores e munícipes durante a aplicação dos produtos, além de respeitar o período necessário para a adequada ventilação dos ambientes.

O atendimento será retomado normalmente na terça-feira (1º de setembro), das 8h às 17h.

Serviços on-line

A Prefeitura também lembra que diversos serviços municipais estão disponíveis on-line e podem ser acessados pelo portal oficial, na opção “Serviços Eletrônicos” ou no Portal de Serviços.
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