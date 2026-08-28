Concurso da rede estadual de SP terá 5 mil vagas para professores

Seleção prevê 3 mil cargos para jornada de 40 horas semanais e outros 2 mil para 25 horas; autorização foi publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira (28)

Foto: Reprodução / Governo de SP

novo concurso público para a contratação de 5 mil professores para a rede estadual de ensino. A autorização foi concedida nesta quinta-feira (27) e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo nesta sexta-feira (28). A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) foi autorizada a realizar umA autorização foi concedida nesta quinta-feira (27) e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo nesta sexta-feira (28).



Segundo concurso autorizado na atual gestão



Este será o segundo concurso público para contratação de professores autorizado durante a atual gestão estadual.



No segundo semestre de 2023, a Secretaria da Educação realizou um concurso público para a contratação de 15 mil professores para a rede estadual de ensino.



A nova seleção amplia a previsão de contratação de profissionais efetivos para atender às demandas das escolas estaduais nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio.

As vagas são destinadas a professores que atuarão no Ensino Fundamental e no Ensino Médio da rede estadual.Do total autorizado, 3 mil cargos efetivos serão destinados a profissionais com jornada de 40 horas semanais. Outras 2 mil vagas serão para professores com jornada de 25 horas semanais.A autorização para a realização do concurso foi formalizada por meio de despachos do governador publicados no Diário Oficial. A abertura do certame ainda dependerá das próximas etapas administrativas, incluindo a definição das regras da seleção e a publicação do edital.