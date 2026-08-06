Defesa Civil de Cotia reforça equipes após alerta para ciclone

Município entrou em estado de atenção diante da previsão de fortes rajadas a partir desta quinta-feira (6); sexta e sábado devem ter os períodos de maior risco

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A Defesa Civil de Cotia reforçou as equipes de plantão diante do alerta para a passagem de um ciclone extratropical pela região. Segundo o secretário de Defesa Civil, Marcos Nena, todas as equipes foram colocadas em prontidão para atender possíveis ocorrências provocadas pela mudança nas condições climáticas.



Ventania pode causar quedas de árvores e falta de energia



A Defesa Civil alerta que as fortes rajadas podem provocar queda de árvores, destelhamentos, interrupções no fornecimento de energia elétrica, queda de placas e outdoors e desabamento de estruturas.



A ventania também pode dificultar o trânsito e aumentar o risco de acidentes, especialmente em áreas abertas e próximas a estruturas que possam ser atingidas pelos ventos.



Orientações para os moradores



Durante os períodos de ventania, a recomendação é evitar permanecer próximo a árvores, postes, fiação elétrica, toldos e placas.



Motoristas também devem redobrar a atenção, principalmente durante as rajadas e em trechos próximos a árvores e estruturas que possam cair.



Em caso de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.



A recomendação é que a população acompanhe os avisos oficiais e evite áreas de risco durante os períodos de maior intensidade dos ventos.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo,A previsão inicial é de alerta laranja, com ventos de até 60 km/h.A situação deve se intensificar nos próximos dias. Para sexta-feira (7) e sábado (8), a previsão é de alerta vermelho, com rajadas que podem chegar a 100 km/h, principalmente no litoral paulista, na faixa leste do Estado e nas regiões de serra.Já no domingo (9), o alerta deve diminuir para o nível amarelo, conforme o sistema avance em direção ao Estado do Rio de Janeiro.Além dos ventos fortes, também há previsão de chuva para a região.