Ventos de até 100 km/h e Gabinete de Crise: veja o alerta da Defesa Civil de SP

Frente fria e ciclone extratropical devem provocar mudança no tempo; em Cotia, previsão aponta queda de temperatura e rajadas de até 63 km/h na sexta-feira

Foto: Governo de SP

A chegada de uma frente fria e de um ciclone extratropical colocou o Estado de São Paulo em alerta para ventos fortes nos próximos dias. A Defesa Civil prevê rajadas que podem chegar a 100 km/h em algumas regiões, principalmente entre sexta-feira (7) e sábado (8).



Defesa Civil alerta para queda de árvores e falta de energia



A Defesa Civil alerta que os ventos fortes podem provocar queda de árvores, destelhamentos, interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de placas e outdoors e danos a estruturas.



Também podem ocorrer dificuldades no trânsito e impactos em operações aeroportuárias.



As chuvas associadas à mudança do tempo podem provocar alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra e transbordamento de córregos em áreas vulneráveis.



Outro ponto de atenção é o risco de incêndios, principalmente no sábado, devido à combinação de ventos fortes e condições favoráveis à propagação das chamas. A Defesa Civil informou que continuará monitorando as regiões com maior risco.



E como fica o tempo em Cotia?



Embora o alerta de ventos fortes da Defesa Civil seja direcionado a diferentes regiões do Estado e não especificamente a Cotia, a cidade também terá uma mudança significativa nas condições do tempo.



Nesta quinta-feira (6), a previsão aponta sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas durante a noite.



A temperatura deve variar entre 14°C e 25°C, com rajadas de vento que podem chegar a 46 km/h.



Na sexta-feira (7), a temperatura cai, com mínima prevista de 15°C e máxima de 20°C. O dia terá muitas nuvens, além de possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas durante a tarde.



O principal destaque para Cotia é a previsão de rajadas de até 63 km/h. Embora o alerta de ventos fortes da Defesa Civil seja direcionado a diferentes regiões do Estado e não especificamente a Cotia,Nesta quinta-feira (6), a previsão aponta sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas durante a noite.A temperatura deve variar entre 14°C e 25°C, com rajadas de vento que podem chegar a 46 km/h.Na sexta-feira (7), a temperatura cai, com mínima prevista de 15°C e máxima de 20°C. O dia terá muitas nuvens, além de possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas durante a tarde.O principal destaque para Cotia é a previsão de rajadas de até 63 km/h.



Chuva deve atingir principalmente algumas regiões



A previsão indica acumulado de até 40 milímetros de chuva entre quarta-feira (5) e domingo (9), com maior incidência na faixa sul do Estado e na região de Sorocaba.



O cenário deve começar a melhorar gradualmente no domingo, quando os ventos mais fortes tendem a se deslocar para o Rio de Janeiro.



Veja as orientações da Defesa Civil



Durante períodos de ventos fortes, a recomendação é evitar ficar próximo a árvores, fios, postes, toldos, placas e outdoors.



A população também deve ter cuidado ao dirigir e evitar áreas sujeitas a alagamentos durante as chuvas.



No litoral paulista, a orientação é evitar locais abertos, entrar no mar ou utilizar transporte marítimo durante os períodos de maior instabilidade.



Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.



Para receber gratuitamente os alertas da Defesa Civil por SMS, basta enviar o CEP da região de interesse para o número 40199.



A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que continuará acompanhando a evolução das condições meteorológicas e poderá emitir novos alertas para as regiões com maior risco.

Diante da previsão, o Governo de São Paulo instalou nesta quinta-feira (6) um Gabinete de Crise, que deverá funcionar até sábado para acompanhar as condições meteorológicas e eventuais impactos provocados pela mudança no tempo.Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), os ventos mais intensos devem atingir principalmente o litoral paulista, a faixa leste do Estado e as regiões de serra.As rajadas começam a ganhar força nesta quinta-feira, quando algumas áreas podem registrar ventos de até 60 km/h. Na sexta e no sábado, a previsão é de intensificação, com possibilidade de rajadas de até 100 km/h nas regiões mais afetadas.No domingo (9), a tendência é de redução gradual dos ventos, com o sistema se deslocando em direção ao Rio de Janeiro.