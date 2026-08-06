Ciclone bomba: Enel aciona plano de contingência e reforça equipes em Cotia e região

Concessionária acionou plano de contingência para sexta-feira (7), quando há previsão de fortes rajadas associadas ao sistema de ciclone

Foto: Divulgação

A Enel Distribuição São Paulo reforçou as equipes operacionais e acionou seu plano de contingência diante da previsão de fortes ventos associados a um sistema meteorológico relacionado a um ciclone bomba que deve atingir o Estado de São Paulo nesta sexta-feira (7).



Enel integra Gabinete de Crise



A concessionária também informou que participa do Gabinete de Crise instaurado pelo Governo do Estado de São Paulo para acompanhar os efeitos do evento climático.



A atuação ocorre de forma integrada com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e outros órgãos públicos, com o objetivo de monitorar as condições meteorológicas e priorizar o atendimento às ocorrências.



A preocupação é principalmente com situações como queda de árvores e galhos sobre a rede elétrica, rompimento de cabos e danos a estruturas, que podem provocar interrupções no fornecimento.



A própria Enel já registrou em eventos anteriores impactos na região. Em dezembro de 2025, durante outro episódio de fortes ventos e chuva, a empresa apontou Cotia, Itapecerica da Serra, Juquitiba e Osasco como algumas das áreas mais afetadas de sua concessão.

O que fazer em caso de falta de energia



Durante o período de contingência, a Enel orienta os consumidores a priorizarem os canais digitais para comunicar interrupções no fornecimento. A medida, segundo a empresa, ajuda a agilizar o registro das ocorrências e o deslocamento das equipes de campo.



Os canais indicados são: A concessionária também informou que participa dopara acompanhar os efeitos do evento climático.A atuação ocorre de forma integrada com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e outros órgãos públicos, com o objetivo de monitorar as condições meteorológicas e priorizar o atendimento às ocorrências.A preocupação é principalmente com situações como queda de árvores e galhos sobre a rede elétrica, rompimento de cabos e danos a estruturas, que podem provocar interrupções no fornecimento.A própria Enel já registrou em eventos anteriores impactos na região. Em dezembro de 2025, durante outro episódio de fortes ventos e chuva, a empresa apontou Cotia, Itapecerica da Serra, Juquitiba e Osasco como algumas das áreas mais afetadas de sua concessão.O que fazer em caso de falta de energiaDurante o período de contingência, a Enel orienta os consumidores a priorizarem os canais digitais para comunicar interrupções no fornecimento. A medida, segundo a empresa, ajuda a agilizar o registro das ocorrências e o deslocamento das equipes de campo.Os canais indicados são:



Site:

Aplicativo Enel São Paulo: disponível para Android e iOS;

WhatsApp Elena: (21) 99601-9608. Site: Enel São Paulo Aplicativo Enel São Paulo: disponível para Android e iOS;WhatsApp Elena: (21) 99601-9608.



Cuidados durante a ventania



A concessionária reforça que a população deve manter distância de fios elétricos rompidos e jamais tentar tocar ou retirar cabos que tenham caído na rua.



Também é recomendado evitar contato com postes, semáforos, pontos de ônibus, portões, grades e outros objetos metálicos, principalmente em locais alagados.



Durante tempestades, aparelhos eletroeletrônicos devem ser retirados das tomadas e mantidos longe da água.



A orientação é ainda buscar abrigo em locais seguros, afastados de árvores, postes e fiações. Motoristas também devem evitar estacionar ou permanecer em áreas arborizadas durante a ventania, devido ao risco de queda de galhos e árvores.



Defesa Civil de Cotia também está em prontidão



Em Cotia, a Defesa Civil informou que reforçou as equipes de plantão diante do alerta meteorológico. O município deve enfrentar rajadas fortes a partir desta quinta-feira (6), com possibilidade de intensificação dos ventos na sexta e no sábado.



A população deve ficar atenta principalmente ao risco de queda de árvores, destelhamentos, interrupção de energia elétrica e quedas de placas e estruturas.



Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Em Cotia,O município deve enfrentar rajadas fortes a partir desta quinta-feira (6), com possibilidade de intensificação dos ventos na sexta e no sábado.A população deve ficar atenta principalmente ao risco de queda de árvores, destelhamentos, interrupção de energia elétrica e quedas de placas e estruturas.Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

A previsão indica rajadas de até 70 km/h. A medida vale para os 24 municípios atendidos pela concessionária, incluindo Cotia e cidades da região, como Vargem Grande Paulista, Itapevi, Itapecerica da Serra, Juquitiba, Embu-Guaçu, Taboão da Serra e São Lourenço da Serra.Segundo a empresa, o reforço foi feito para permitir uma resposta mais rápida a possíveis ocorrências e interrupções no fornecimento de energia elétrica provocadas pela chuva e pelos ventos fortes.