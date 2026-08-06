Vargem Grande Paulista está no top 5 da Grande SP em ranking de qualidade de vida

Vargem Grande Paulista está entre os municípios com melhor desempenho geral em qualidade de vida na Região Metropolitana de São Paulo.





A cidade ocupa a 4ª posição entre os 39 municípios analisados na primeira edição do Mapa da Desigualdade da Região Metropolitana de São Paulo, divulgado nesta quinta-feira (6).



O município alcançou índice de 25,78, ficando atrás apenas de São Caetano do Sul (29,00), Santana de Parnaíba (27,66) e Ribeirão Pires (27,39).



O resultado coloca Vargem Grande Paulista à frente de cidades próximas e de grande porte, como Cotia, Osasco, Barueri e São Paulo, além de municípios da região como Itapevi, Embu das Artes, Itapecerica da Serra e Juquitiba.



O levantamento foi elaborado pela Rede Nossa São Paulo e pelo Instituto Cidades Sustentáveis e compara os 39 municípios da RMSP a partir de 40 indicadores, distribuídos em áreas como saúde, educação, saneamento, segurança pública, meio ambiente, infraestrutura, transporte, mobilidade e habitação.



Vargem Grande se destaca entre cidades da região



A colocação de Vargem Grande Paulista chama ainda mais atenção quando o resultado é comparado ao de municípios próximos.



Com o índice de 25,78, Vargem Grande Paulista apresenta uma diferença de 3,93 pontos em relação a Cotia, que aparece na 27ª colocação.



A cidade também está 30 posições à frente de Itapevi, que ficou em 34º lugar, e 31 posições à frente de Embu das Artes, que ocupa a 35ª colocação.



Cidade fica atrás apenas de três municípios



Na classificação geral, Vargem Grande Paulista aparece atrás somente de:



São Caetano do Sul – 29,00

Santana de Parnaíba – 27,66

Ribeirão Pires – 27,39

Vargem Grande Paulista – 25,78



Logo depois aparecem Poá (25,68), Jandira (24,90), Suzano (24,66) e Caieiras (24,51).



A cidade de São Paulo, apesar de concentrar grande parte da infraestrutura e da atividade econômica da região, aparece somente na 16ª posição, com índice de 23,51.



Os responsáveis pelo estudo ressaltam, porém, que a classificação geral não significa que os municípios mais bem colocados tenham bons resultados em todos os indicadores. Cada cidade apresenta avanços e desafios específicos nas diferentes áreas analisadas.



Saúde: Vargem Grande tem um dos melhores índices de vacinação



Um dos indicadores em que Vargem Grande Paulista aparece com destaque é o de cobertura vacinal.



A cidade registra 99,8% da população-alvo imunizada, o maior percentual entre os municípios analisados no levantamento.



O resultado coloca Vargem Grande Paulista à frente de Pirapora do Bom Jesus, com 97%, segunda colocada no indicador.



Na outra ponta estão Rio Grande da Serra (29%), São Lourenço da Serra (32%) e Jandira (34%).



Na maior parte dos municípios da Grande São Paulo, a cobertura ficou abaixo de 70%.



O estudo também analisou outros indicadores relacionados à saúde, como mortalidade infantil e materna, desnutrição infantil, gravidez na adolescência e idade média ao morrer.



Diferença na expectativa de vida chega a 16 anos



Um dos dados mais expressivos do levantamento está relacionado à idade média ao morrer.



Em São Caetano do Sul, município líder do ranking geral, o indicador chega a 76 anos. Em Francisco Morato, cai para 60 anos.



A diferença de 16 anos mostra como as condições de vida podem variar de maneira significativa dentro de uma mesma região metropolitana.



São Caetano do Sul e Santo André são os únicos municípios onde a idade média ao morrer supera 70 anos.



Saneamento ainda mostra grandes desigualdades



O levantamento também aponta diferenças importantes no acesso ao saneamento básico.



Poá, Santo André e Taboão da Serra apresentam atendimento universal da rede de esgoto, enquanto Juquitiba possui cobertura de apenas 19,5% da população.



No abastecimento de água, 11 municípios registram atendimento universal. Já São Lourenço da Serra e Juquitiba atendem cerca de metade dos moradores.



A coleta seletiva apresenta cenário semelhante. Em oito municípios, o serviço alcança toda a população. Em Suzano, porém, apenas 1,7% dos habitantes são atendidos.



Educação também apresenta contrastes



Na educação, o estudo aponta que 66,5% dos jovens de 18 e 19 anos concluíram o ensino médio na Região Metropolitana de São Paulo.



Os melhores resultados são de Guararema (86%), Juquitiba (79%) e Poá (79%).



Na capital paulista, o índice é de 59,8%, enquanto Salesópolis apresenta o pior resultado, com 52%.

Riqueza do município não significa necessariamente melhor qualidade de vida



Outro ponto destacado pelo Mapa da Desigualdade é que um PIB elevado não garante, por si só, melhores condições de vida para os moradores.



Cajamar possui o maior PIB per capita da região, de aproximadamente R$ 312,7 mil, enquanto Francisco Morato registra cerca de R$ 13,5 mil.



A diferença é de aproximadamente 23 vezes.



Segundo os organizadores, o PIB per capita mede a produção econômica de uma cidade, mas não representa necessariamente a renda recebida pelos moradores nem demonstra como a riqueza está distribuída.



Habitação e violência também variam entre municípios



Na habitação, Mauá apresenta a maior proporção de moradores vivendo em favelas e comunidades urbanas, com 27,5% da população. Na sequência aparecem Itaquaquecetuba (24,7%) e Diadema (22,3%).



Já sete municípios não registraram moradores vivendo em favelas ou comunidades urbanas nesse indicador: Guararema, Juquitiba, Salesópolis, Santa Isabel, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra e Vargem Grande Paulista.



Na segurança pública, o estudo também encontrou diferenças expressivas. Biritiba Mirim e São Lourenço da Serra registraram taxa zero de homicídios no período analisado, enquanto Pirapora do Bom Jesus apresentou índice de 16,3 homicídios por 100 mil habitantes.



Ranking completo

São Caetano do Sul – 29,00 Santana de Parnaíba – 27,66 Ribeirão Pires – 27,39 Vargem Grande Paulista – 25,78 Poá – 25,68 Jandira – 24,90 Suzano – 24,66 Caieiras – 24,51 Guararema – 24,46 Cajamar – 24,30 Santo André – 24,27 São Bernardo do Campo – 23,78 Arujá – 23,71 Santa Isabel – 23,68 Salesópolis – 23,61 São Paulo – 23,51 Barueri – 23,32 Osasco – 23,32 Mogi das Cruzes – 23,07 Mairiporã – 22,68 Embu-Guaçu – 22,45 Rio Grande da Serra – 22,42 Diadema – 22,41 Mauá – 22,22 Guarulhos – 21,90 Biritiba Mirim – 21,85 Cotia – 21,85 Ferraz de Vasconcelos – 21,66 Carapicuíba – 21,42 Taboão da Serra – 21,37 São Lourenço da Serra – 21,34 Itaquaquecetuba – 21,15 Franco da Rocha – 21,05 Itapevi – 20,73 Embu das Artes – 20,46 Itapecerica da Serra – 20,10 Juquitiba – 20,10 Francisco Morato – 18,12 Pirapora do Bom Jesus – 17,02



Levantamento reúne dados oficiais



O Mapa da Desigualdade foi elaborado com base em dados oficiais de fontes como IBGE, DataSUS, Inep e Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa).



A proposta é oferecer um diagnóstico das condições de vida nos municípios e ajudar governos a identificar áreas prioritárias para investimentos e políticas públicas.



Para os organizadores, a comparação também reforça a necessidade de cooperação entre as cidades, principalmente em temas que ultrapassam os limites municipais, como transporte, saneamento, habitação, gestão de resíduos, ocupação de áreas de risco e distribuição de empregos.