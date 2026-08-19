Vacinação chega ao Shopping Granja Vianna neste sábado com doses contra sarampo e influenza

Ação acontece neste sábado (22), com vacinação gratuita para crianças e adultos; shopping será um dos cinco pontos do Dia D de Multivacinação

Foto: Governo de SP





O Shopping Granja Vianna será um dos pontos de vacinação de Cotia neste sábado (22), durante o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação.





A ação terá vacinação gratuita contra sarampo e influenza, além da atualização da caderneta de vacinação, e busca facilitar o acesso da população às doses oferecidas pelo município.



No shopping, o atendimento será realizado na Loja Social, no Piso L1, das 9h às 17h, conforme divulgação do estabelecimento e da Prefeitura. Poderão ser vacinadas crianças e adultos de 6 meses a 59 anos, de acordo com as orientações para cada vacina. É necessário apresentar a caderneta ou cartão de vacinação, documento de identidade, CPF e cartão do SUS.



Além do Shopping Granja Vianna, a campanha terá atendimento em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs): Atalaia, Caucaia, Portão e Assa. Nas unidades de saúde, o atendimento está previsto para ocorrer das 9h às 16h.



20 vacinas disponíveis



A campanha de multivacinação é voltada principalmente para crianças e adolescentes menores de 15 anos que precisam atualizar a caderneta de vacinação. As equipes de saúde vão conferir o histórico de cada pessoa e aplicar somente as doses necessárias para iniciar ou completar os esquemas previstos no Calendário Nacional de Vacinação.



Ao todo, estarão disponíveis 20 vacinas do Programa Nacional de Imunizações (PNI), incluindo doses contra poliomielite, rotavírus, meningite, influenza, Covid-19, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, varicela, hepatites A e B e HPV.



Vacinação contra o sarampo



Durante o Dia D, a vacinação contra o sarampo também estará disponível para pessoas de 6 meses a 59 anos, independentemente do histórico vacinal, respeitando os intervalos entre as doses e as contraindicações.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Cotia não registra casos de sarampo desde novembro de 2020. Em 2026, até o momento, não há casos confirmados ou em investigação no município.



Onde se vacinar



Shopping Granja Vianna

Rodovia Raposo Tavares, km 23,5 – Loja Social, Piso L1

Sábado (22), das 9h às 17h



UBS Atalaia

Rua Demétrio Calfat, 300 – Parque Santa Rita de Cássia

Das 9h às 16h



UBS Caucaia

Avenida Roque Celestino Pires – Caucaia do Alto

Das 9h às 16h



UBS Portão

Avenida Vasco Massafeli, 605 – Portão

Das 9h às 16h



UBS Assa

Rua Santo Antônio, 406 – Vila Santo Antônio – Granja Viana

Das 9h às 16h



A orientação é que pais e responsáveis levem a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes para que os profissionais possam verificar quais doses estão pendentes.