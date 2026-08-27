Alvo da Operação Cátaros, Emerson Rocha renuncia à candidatura a deputado estadual

Empresário de Cotia formalizou a desistência junto à Justiça Eleitoral; carta não informa o motivo da decisão, que ainda depende de homologação judicial

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principal investigado da Operação Cátaros, renunciou à candidatura a deputado estadual pelo Podemos nas eleições de 2026. A decisão foi formalizada por meio de uma carta apresentada à Justiça Eleitoral, na qual ele afirma que a renúncia ocorre de forma “livre e consciente”. O empresário Emerson Dias Rocha,, renunciou à candidatura a deputado estadual pelo Podemos nas eleições de 2026. A decisão foi formalizada por meio de uma carta apresentada à Justiça Eleitoral, na qual ele afirma que a renúncia ocorre de forma

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Durante a operação, segundo o Ministério Público, foram apreendidos veículos, celulares, computadores, cartões de memória, pen drives e documentos com anotações. O material deverá ser analisado no decorrer da investigação.



A operação também teve como alvo a mulher de Emerson, Francisca de Sousa Sá, contra quem havia mandado de prisão preventiva, segundo as informações divulgadas pelas autoridades.



Candidatura estava sob questionamento



A candidatura de Emerson já vinha sendo acompanhada pela Justiça Eleitoral. Informações divulgadas nesta semana apontam que o Ministério Público Eleitoral apresentou impugnações de candidaturas em São Paulo, incluindo um processo relacionado a deputado estadual por possível organização criminosa.



Antes da prisão, documentos apresentados para o registro eleitoral haviam indicado regularidade jurídica do candidato. Reportagens posteriores também trouxeram informações sobre seu histórico criminal e sobre questionamentos envolvendo registros em sistemas da Prodesp.



A prisão de Emerson e a Operação Cátaros, entretanto, são fatos distintos do processo eleitoral e as suspeitas investigadas ainda dependem da apuração judicial.



Renúncia encerra disputa eleitoral, mas investigação continua



A desistência da candidatura não interfere no andamento da investigação criminal relacionada à Operação Cátaros. Emerson permanece preso preventivamente, enquanto o Ministério Público e as forças policiais dão continuidade à análise do material apreendido.



A carta apresentada à Justiça Eleitoral trata exclusivamente da candidatura e não informa qualquer mudança na posição de Emerson em relação às acusações investigadas.



A defesa de Emerson Rocha não apresentou, até o momento, manifestação pública sobre os motivos da renúncia. Durante a operação, segundo o Ministério Público, foram apreendidos veículos, celulares, computadores, cartões de memória, pen drives e documentos com anotações. O material deverá ser analisado no decorrer da investigação.A operação também teve como alvo a mulher de Emerson, Francisca de Sousa Sá, contra quem havia mandado de prisão preventiva, segundo as informações divulgadas pelas autoridades.A candidatura de Emerson já vinha sendo acompanhada pela Justiça Eleitoral. Informações divulgadas nesta semana apontam que o Ministério Público Eleitoral apresentou impugnações de candidaturas em São Paulo, incluindo um processo relacionado a deputado estadual por possível organização criminosa.Antes da prisão, documentos apresentados para o registro eleitoral haviam indicado regularidade jurídica do candidato. Reportagens posteriores também trouxeram informações sobre seu histórico criminal e sobre questionamentos envolvendo registros em sistemas da Prodesp.A prisão de Emerson e a Operação Cátaros, entretanto, são fatos distintos do processo eleitoral e as suspeitas investigadas ainda dependem da apuração judicial.A desistência da candidatura não interfere no andamento da investigação criminal relacionada à Operação Cátaros. Emerson permanece preso preventivamente, enquanto o Ministério Público e as forças policiais dão continuidade à análise do material apreendido.A carta apresentada à Justiça Eleitoral trata exclusivamente da candidatura e não informa qualquer mudança na posição de Emerson em relação às acusações investigadas.A defesa de Emerson Rocha não apresentou, até o momento, manifestação pública sobre os motivos da renúncia.

Rocha concorria à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) pelo Podemos, com o número de urna 20444 e o nome de campanha “Emerson Rocha”. O pedido de registro estava em análise no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).Na carta, Emerson, que é de Cotia, não apresenta uma justificativa específica para a desistência da candidatura. Ele declara estar ciente de que, caso a renúncia seja homologada judicialmente, não poderá voltar a concorrer ao mesmo cargo nas eleições deste ano.O documento também ressalta que a desistência da candidatura não elimina a obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral referente ao período em que participou do processo eleitoral.A renúncia ainda precisa ser homologada pela Justiça Eleitoral para produzir seus efeitos.Emerson Rocha foi preso preventivamente em 20 de agosto, durante a Operação Cátaros, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), com apoio das polícias Civil e Militar.A investigação apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo o MPSP, o empresário é apontado como principal investigado e teria vínculo com o Primeiro Comando da Capital (PCC).As diligências alcançaram 21 endereços em Cotia, São Paulo, Jandira, São Lourenço da Serra e Balneário Camboriú (SC). Também foram cumpridos mandados contra outros investigados, incluindo os vereadores de Cotia Serginho Luiz, Eduardo Nascimento e Yago Bezerra, que foram alvo de buscas.