Motociclista morre em acidente durante a madrugada em Cotia

Acidente aconteceu no Rodoanel; motocicleta teria apresentado pane mecânica antes de ser atingida

Foto: Artesp

Um motociclista morreu na madrugada desta quinta-feira (27) após a moto em que estava ser atingida na traseira por um veículo utilitário no Rodoanel Mário Covas, em Cotia.

Segundo informações do Centro de Controle Multimodal (CCM) da Artesp, o acidente aconteceu por volta das 2h57, no km 27 da pista externa. A motocicleta teria apresentado uma pane mecânica, reduzido a velocidade e parado na faixa 1 de rolamento.O utilitário que seguia pela mesma faixa não teria tido tempo para frear ou desviar e acabou atingindo a traseira da moto, que tombou após a colisão.O motociclista morreu no local. O condutor do utilitário ficou ileso.A Polícia Militar Rodoviária, a equipe de perícia e a funerária estiveram no local durante a manhã para os procedimentos necessários. A faixa 1 chegou a ser interditada e, posteriormente, o acostamento permaneceu bloqueado durante o atendimento da ocorrência.O acidente também provocou congestionamento no sentido interno do Rodoanel, com registros de lentidão entre os quilômetros 29,3 e 27 e entre os quilômetros 35 e 29,3.