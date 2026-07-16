Prisão de criminoso com sete alianças reforça investigação sobre onda de roubos em Cotia

Homem foi detido pela GCM após perseguição; caso pode ajudar a esclarecer uma sequência de assaltos registrada nas últimas semanas na cidade

Imagem: Redes sociais

A prisão de um homem suspeito de praticar roubos de alianças em Cotia reacendeu a preocupação com um tipo de crime que tem se tornado frequente na cidade e em municípios vizinhos.

Na tarde desta quarta-feira (15), o suspeito foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) após uma perseguição. Durante a abordagem, os agentes apreenderam uma arma de fogo e recuperaram sete alianças, que seriam provenientes dos roubos atribuídos ao homem.Os chamados "roubos de alianças" vêm preocupando moradores de Cotia, principalmente nas imediações da Rodovia Raposo Tavares. Em muitos casos, criminosos abordam casais, motociclistas ou motoristas e exigem a entrega das joias, que possuem alto valor comercial e são facilmente revendidas no mercado ilegal.A recuperação de sete alianças com o suspeito levanta a suspeita de que ele possa estar envolvido em diversos assaltos registrados nas últimas semanas. A Polícia Civil deverá investigar se há relação entre o preso e outros boletins de ocorrência registrados na região.A ocorrência também chama atenção pelo momento em que acontece. Há um mês,Na ação, investigadores apreenderam dezenas de peças de ouro e prata, além de aproximadamente R$ 61 mil em dinheiro, e fecharam estabelecimentos suspeitos de comprar produtos provenientes de roubos.As investigações indicavam justamente um aumento dos casos de subtração de alianças na cidade e em municípios vizinhos.