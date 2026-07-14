Cotia convoca moradores para etapa decisiva da regularização de imóveis; confira os bairros

Atendimentos começam no dia 18 de julho e contemplam moradores de quatro bairros; cadastro social é essencial para o processo de regularização fundiária

Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Habitação, dará início a uma nova etapa do processo de regularização fundiária com a realização de assembleias e atendimentos destinados aos moradores de bairros contemplados pelo programa.





A ação tem como objetivo realizar o cadastro social das famílias, considerado uma fase indispensável para o avanço da regularização dos imóveis.



O primeiro atendimento acontece no dia 18 de julho, das 10h às 16h, na Escola Isabel Ribeiro Leal Leite, e será destinado aos moradores do Jardim Nova Cotia, Casinhas e Respire Bem.



Na sequência, o cronograma prevê novos atendimentos:

25 de julho, das 10h às 16h, no Centro Educacional Atalaia, para moradores do Jardim Lavapés das Graças;

1º de agosto, das 10h às 16h, na Escola Municipal Paulo Zingg, para moradores do Jardim Nossa Senhora das Graças.



Documentos necessários



Para participar, os moradores devem apresentar cópias simples de documentos pessoais, como RG, CPF ou CNH, além de comprovantes de renda familiar, como extratos bancários ou documentos que comprovem o recebimento de benefícios sociais.



A Secretaria de Habitação também orienta que sejam levados documentos que comprovem o tempo de ocupação ou posse do imóvel, entre eles recibos, contratos, carnês de IPTU, contas de água e energia elétrica, além de fotografias antigas, caso existam.



Os formulários necessários para o cadastro e a relação completa dos documentos exigidos estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Cotia, na página da Secretaria de Habitação, na seção Regularização Fundiária.



Confira o cronograma



📍 18 de julho (sexta-feira)

Horário: 10h às 16h

Bairros: Jardim Nova Cotia, Casinhas e Respire Bem

Local: Escola Isabel Ribeiro Leal Leite – Rua Nova Odessa, 230 – Jardim Nova Cotia



📍 25 de julho (sexta-feira)

Horário: 10h às 16h

Bairro: Jardim Lavapés das Graças

Local: Centro Educacional Atalaia – Rua Ipirangas, 286



📍 1º de agosto (sábado)

Horário: 10h às 16h

Bairro: Jardim Nossa Senhora das Graças

Local: Escola Municipal Paulo Zingg – Rua São Geremias, 99 – Jardim São Miguel