Passarela sobre a Raposo, desapropriações e novo acesso: veja o projeto da estação Sabiá

Projeto da Linha 22-Marrom detalha como será a futura estação em Cotia, que inclui ainda bicicletário, áreas de embarque rápido e intervenções viárias que devem impactar a região

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O projeto básico da futura Linha 22-Marrom do Metrô de São Paulo começa a revelar como será a estação Sabiá, prevista para ser construída em Cotia.

Localizada no bairro Jardim Sabiá, às margens da Rodovia Raposo Tavares, a estrutura faz parte da segunda fase do empreendimento, que ligará o Terminal Cotia ao km 26 da rodovia.As informações foram divulgadas pelo portal Via Trolebus, com base no edital do projeto básico da nova linha metroviária.Segundo o projeto, a estação terá capacidade para atender cerca de 17,5 mil passageiros por dia, ampliando a oferta de transporte sobre trilhos para moradores de Cotia e da região. Ao mesmo tempo, o estudo aponta desafios para a mobilidade urbana, principalmente nas vias de acesso ao empreendimento.Como a estação será construída na margem sul da Rodovia Raposo Tavares, o projeto prevê a implantação de uma passarela para garantir o acesso seguro de pedestres que chegam pelo lado norte da rodovia.A estrutura ocupará uma pequena área pública e foi planejada para ser compatível com as intervenções previstas no projeto da chamada "Nova Raposo".Além da passarela, será criada uma área destinada ao embarque e desembarque rápido de passageiros, o sistema conhecido como kiss and ride. Para isso, o Metrô prevê a desapropriação parcial de uma área pertencente a um lote industrial localizado no lado norte da rodovia.Para viabilizar a construção da estação, será necessária a desapropriação de uma área de aproximadamente 9,3 mil metros quadrados, situada entre a Rodovia Raposo Tavares e a Estrada do Capuava.O projeto preserva alguns lotes próximos à Rua Curitiba, devido ao potencial de contaminação do solo identificado nesses terrenos.A estação também contará com 100 vagas para bicicletas, incentivando a integração com meios de transporte sustentáveis. Apesar disso, o projeto não prevê a implantação de novas ciclovias na região, em razão das limitações geométricas das vias existentes.Já para veículos particulares, serão disponibilizadas apenas 15 vagas destinadas ao embarque e desembarque rápido, sem estacionamento para permanência prolongada.Por causa do relevo acidentado da região, a estação será construída pelo método de vala a céu aberto (VCA).O projeto prevê que a profundidade da escavação varie conforme o desnível natural do terreno, chegando a quase 33 metros em um dos extremos da estrutura.Embora as simulações indiquem que a Rodovia Raposo Tavares deverá continuar operando dentro de níveis considerados aceitáveis, o estudo de impacto viário chama atenção para possíveis reflexos nas vias locais.De acordo com o levantamento, acessos como a Estrada do Capuava e a Avenida Eldorado poderão registrar aumento nos congestionamentos, maior tempo de espera nos cruzamentos e formação de filas nas pistas marginais com o funcionamento da futura estação.A Linha 22-Marrom é um dos principais projetos de expansão do Metrô de São Paulo. Quando concluída, a linha deverá conectar Cotia à capital paulista, ampliando as opções de mobilidade para milhares de passageiros que hoje dependem, principalmente, da Rodovia Raposo Tavares para seus deslocamentos diários.