Shopping Granja Vianna promove encontro para celebrar a cultura e o protagonismo das mulheres negras

Programação reúne rodas de conversa, exposição, apresentações culturais e debates sobre ancestralidade, cultura afro-brasileira e combate à intolerância religiosa

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O Shopping Granja Vianna, em parceria com a Secretaria Municipal de Mulheres, Direitos Humanos e Neurodiversidade de Cotia, promove no próximo dia 23 de julho o evento "Raízes e Vozes: O Protagonismo das Mulheres Negras Latino-Americanas e Caribenhas".





Gratuita e aberta ao público, a iniciativa propõe um espaço de diálogo, reflexão e valorização da cultura afro-latino-americana, destacando temas como racismo estrutural, relações de gênero, ancestralidade e resistência cultural.



A programação acontece das 14h às 16h, na Loja Social, localizada no Piso L1, ao lado da Árvore dos Sonhos.



Entre as atrações estão rodas de conversa com especialistas e convidados, apresentações de capoeira, uma exposição sobre a trajetória e as contribuições históricas de mulheres negras, além de atividades que valorizam a Congada, uma das mais importantes manifestações da cultura afro-brasileira.





O evento também abrirá espaço para discussões sobre as religiões de matriz africana e ações de conscientização voltadas ao combate à intolerância religiosa.



Segundo Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna, a iniciativa reforça o compromisso do empreendimento em promover ações que vão além das compras.



"Receber o Raízes e Vozes reforça o compromisso do Shopping Granja Vianna em ampliar sua agenda de iniciativas culturais e sociais, oferecendo experiências que vão além das compras. Queremos incentivar o diálogo, dar visibilidade às diferentes manifestações culturais e fortalecer o respeito à diversidade, aproximando cada vez mais o shopping center da comunidade", destaca.



Administrado pela Alqia, o Shopping Granja Vianna tem ampliado sua programação com iniciativas voltadas à cultura, cidadania e bem-estar, buscando transformar seus espaços em ambientes de convivência, inclusão e conexão com a comunidade.



Serviço



Raízes e Vozes: O Protagonismo das Mulheres Negras Latino-Americanas e Caribenhas



📅 Data: 23 de julho

🕑 Horário: das 14h às 16h

📍 Local: Loja Social – Piso L1 (ao lado da Árvore dos Sonhos)

📌 Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 23,5 – Lageadinho, Cotia.