Renner confirma abertura de nova unidade na região de Cotia

Nova unidade terá mais de 1,6 mil metros quadrados e reforçará a oferta de lojas de moda no Central Park

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O Shopping Central Park, localizado entre os municípios de Cotia e Vargem Grande Paulista, anunciou a chegada de uma unidade da Renner. A nova operação integrará o mix de lojas do empreendimento e ampliará a oferta de produtos voltados ao segmento de moda.

Segundo o shopping, a loja ocupará uma área de mais de 1.600 metros quadrados e oferecerá roupas, calçados, acessórios e outros produtos para os públicos feminino, masculino, adolescente e infantil.A Renner é uma das maiores varejistas de moda da América do Sul, com mais de 680 lojas distribuídas pelo Brasil, Argentina e Uruguai. Fundada em 1965, a empresa atua no modelo omnichannel, integrando os canais físico e digital.A chegada da marca faz parte da estratégia de expansão do Shopping Central Park, que vem ampliando o número de operações. Em junho, o empreendimento inaugurou uma unidade das Lojas Americanas e informou que outras novidades deverão ser anunciadas nos próximos meses.De acordo com a coordenadora de Marketing do Shopping Central Park, Rafaela Costa, a instalação da nova loja representa mais um passo no crescimento do empreendimento e na ampliação das opções oferecidas aos consumidores da região.A data de inauguração da unidade da Renner ainda não foi divulgada.