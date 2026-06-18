Alianças roubadas: operação apreende 86 joias, R$ 61 mil em dinheiro e lacra comércios em Cotia

A Polícia Civil de Cotia realizou, nesta quarta-feira (17), uma operação de combate a crimes patrimoniais praticados por motociclistas, com foco especial nos roubos de alianças e outros objetos de valor.

A ação faz parte da Operação Integra SP e resultou na apreensão de dezenas de joias e mais de R$ 61 mil em dinheiro.As diligências foram conduzidas por equipes da Delegacia de Polícia de Cotia em cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos em Inquérito Policial que investiga uma série de roubos majorados registrados no município.Durante a operação, os policiais cumpriram mandados em três residências e em dois estabelecimentos comerciais voltados à compra e comercialização de ouro, localizados na região central de Cotia. Os comércios foram fiscalizados com o apoio da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e acabaram sendo lacrados.Como resultado da ação, foram apreendidas aproximadamente 86 peças de ouro e prata. Entre os itens recolhidos estão diversas alianças com características compatíveis às descritas por vítimas dos roubos investigados. Todo o material passará por perícia e análise para auxiliar na identificação dos legítimos proprietários e na apuração de possíveis crimes de receptação.Além das joias, a Polícia Civil apreendeu R$ 61.820,00 em espécie. Segundo a corporação, os investigados não conseguiram comprovar a origem do dinheiro durante as diligências, o que motivou a apreensão para aprofundamento das investigações.De acordo com a delegada titular da Delegacia de Polícia de Cotia, Mônica Gamboa, a operação reforça o compromisso da Polícia Civil no enfrentamento aos crimes contra o patrimônio, na recuperação de bens subtraídos das vítimas e na responsabilização dos envolvidos.As investigações prosseguem e a Polícia Civil trabalhará agora na análise do material apreendido para identificar possíveis vítimas e esclarecer a participação dos suspeitos nos crimes investigados.