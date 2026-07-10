Mais um motociclista morre na Raposo Tavares em Cotia; é a 2ª vítima fatal em menos de 24h

Condutor perdeu o controle da moto, bateu contra a barreira de proteção e foi atropelado por um veículo que não foi identificado. Acidente ocorreu na noite desta quinta, no km 32
|Foto: Artesp
Pelo segundo dia consecutivo, um motociclista perdeu a vida em um acidente na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Cotia. A nova ocorrência foi registrada na noite desta quinta-feira (9), no km 32, sentido Oeste (interior), menos de 24 horas após outro motociclista morrer no km 27 da mesma rodovia.
De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Ecovias Raposo Castello, o condutor de uma Honda CG 125 trafegava pela faixa 1 quando, por motivos que ainda serão apurados, perdeu o controle da direção, bateu contra a barreira rígida de proteção e caiu sobre a pista.
Na sequência, o motociclista foi atropelado por um veículo que deixou o local e, até o momento, não foi identificado.
Equipes de resgate foram acionadas, mas às 20h a Unidade de Suporte Avançado constatou o óbito da vítima no local. O corpo foi removido para o acostamento, onde permaneceu até a chegada da perícia técnica e da funerária.
Durante o atendimento da ocorrência, todas as faixas da pista precisaram ser interditadas entre 19h52 e 20h23. Em seguida, o tráfego foi parcialmente liberado, permanecendo apenas o acostamento bloqueado até a conclusão dos trabalhos. O congestionamento chegou a aproximadamente um quilômetro.
A motocicleta foi removida para a base da Polícia Militar Rodoviária, enquanto o caso será investigado para identificar o veículo envolvido no atropelamento.
Segunda morte em dois dias
Esta é a segunda morte de motociclista registrada na Raposo Tavares, em Cotia, em menos de 24 horas.
Na tarde de quarta-feira (8), outro motociclista morreu após perder o controle da motocicleta no km 27, sentido São Paulo. Segundo a concessionária, ele caiu na pista e acabou sendo atropelado por um caminhão que não conseguiu frear a tempo.