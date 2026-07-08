Motociclista morre após cair e ser atropelado por caminhão na Raposo Tavares, em Cotia

Ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira (8) no km 27, sentido São Paulo

Foto: Artesp

Um motociclista morreu na tarde desta quarta-feira (8) após um grave acidente na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Cotia. A ocorrência foi registrada às 13h32, na altura do km 27, no sentido Leste (São Paulo).

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Ecovias Raposo Castello, o motociclista trafegava pela faixa 2 quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e caiu sobre a pista.Na sequência, um caminhão que seguia pela mesma faixa não conseguiu frear ou desviar a tempo e atropelou o condutor.Às 13h40, as equipes que atendiam a ocorrência constataram o óbito do motociclista no local.O acidente provocou a interdição das faixas 2 e 3 da pista expressa, que permanecem bloqueadas para o atendimento da ocorrência e realização da perícia. O tráfego segue com restrições e registra cerca de 2,5 quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo.A ocorrência permanece em atendimento. A reportagem aguarda retorno da Ecovias Raposo Castello para obter informações sobre a identidade da vítima, detalhes do caminhão envolvido e a previsão de liberação total da pista. A matéria será atualizada assim que novas informações forem divulgadas.