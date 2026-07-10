Prefeitura de Barueri alerta moradores após avistamento de onça-parda na região

Animal foi visto nas proximidades do Lago Orion, na Aldeia da Serra. Autoridades orientam a população a manter distância e acionar os órgãos responsáveis em caso de novo avistamento

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A Prefeitura de Barueri emitiu um alerta à população após o avistamento de uma onça-parda na região do Lago Orion, na Aldeia da Serra. A administração municipal reforça que a presença de animais silvestres é comum em áreas próximas à mata e pede que os moradores mantenham a calma caso encontrem o animal.



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Espécie é nativa da Mata Atlântica



Também conhecida como suçuarana ou puma, a onça-parda é um animal silvestre presente em diferentes biomas brasileiros, incluindo remanescentes de Mata Atlântica na Região Metropolitana de São Paulo. O avanço das áreas urbanas sobre regiões de vegetação nativa e a busca por alimento podem fazer com que esses animais apareçam ocasionalmente próximos a bairros e condomínios.



Especialistas ressaltam que ataques a pessoas são extremamente raros. Quando avistada, a recomendação é manter distância, não encurralar o animal e acionar as autoridades competentes para garantir a segurança tanto da população quanto da própria fauna silvestre.

Segundo a Prefeitura, a onça-parda faz parte da fauna nativa da região e, na maioria das vezes, evita o contato com seres humanos. Por isso, a principal orientação é não tentar se aproximar ou interagir com o animal.Entre as recomendações estão não alimentar a onça, evitar que crianças circulem sozinhas em áreas próximas à vegetação, manter cães e outros animais de estimação em locais seguros e preservar uma distância segura caso o felino seja visto novamente.A administração municipal também destaca que a população não deve entrar em pânico. Em vez disso, o correto é comunicar imediatamente os órgãos responsáveis para que equipes especializadas façam o monitoramento e, se necessário, o manejo do animal.Os moradores podem acionar o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) pelo telefone (11) 4689-0314 ou a Guarda Ambiental de Barueri pelo número (11) 4199-1400.