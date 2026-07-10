Morador de Cotia ganha destaque nacional ao entrevistar grandes nomes do hip hop brasileiro

Canal criado há menos de um ano já reúne entrevistas com artistas como Edi Rock, Ice Blue, Thaíde, Rincon Sapiência, Rael, MC Marechal e Fábio Brazza
|Cledir Santana, o Mano Kimba. Foto: Divulgação
Cotia vem ganhando espaço no cenário cultural brasileiro por meio do trabalho de Cledir Santana, o Mano Kimba, idealizador e apresentador do canal Mano Kimba na Voz.
Criado em 23 de agosto de 2025, o projeto tem conquistado visibilidade ao reunir entrevistas com alguns dos principais nomes do hip hop nacional, tornando-se uma referência para fãs do gênero.
Com uma proposta voltada para conversas francas e aprofundadas, o canal busca ir além da divulgação de músicas e lançamentos. A ideia é apresentar ao público as histórias de vida, os desafios e as experiências de artistas que ajudaram e continuam ajudando a construir a cultura hip hop no Brasil.
Em menos de um ano de existência, o Mano Kimba na Voz já recebeu personalidades como Edi Rock, Ice Blue, Eduardo Taddeo, Thaíde, DBS, Fábio Brazza, Haikaiss, DJ Fábio Rogério, MC Marechal, Gaspar Z'África Brasil, Yago Oproprio, Rael, Rincon Sapiência e Derek, entre outros nomes de destaque da cena.
Segundo Cledir Santana, o objetivo sempre foi criar um espaço onde os convidados se sentissem à vontade para compartilhar suas trajetórias e suas vivências, aproximando o público da essência do movimento.
"Mano Kimba na Voz não é apenas sobre música; é sobre a história, a vivência e o corre de quem faz o Hip Hop pulsar."
Além de Cledir, o projeto conta com uma equipe formada por Elaine Sojo, responsável pela assessoria e captação de imagens, e Damyen Rodrigo, que assina a edição dos vídeos e as imagens aéreas com drone.
Com entrevistas que valorizam a autenticidade e a cultura das ruas, o canal vem ampliando seu alcance nas redes sociais e consolidando o nome de um morador de Cotia como uma das novas vozes da comunicação voltada ao hip hop brasileiro.
Confira alguns vídeos abaixo:
Com uma proposta voltada para conversas francas e aprofundadas, o canal busca ir além da divulgação de músicas e lançamentos. A ideia é apresentar ao público as histórias de vida, os desafios e as experiências de artistas que ajudaram e continuam ajudando a construir a cultura hip hop no Brasil.
Em menos de um ano de existência, o Mano Kimba na Voz já recebeu personalidades como Edi Rock, Ice Blue, Eduardo Taddeo, Thaíde, DBS, Fábio Brazza, Haikaiss, DJ Fábio Rogério, MC Marechal, Gaspar Z'África Brasil, Yago Oproprio, Rael, Rincon Sapiência e Derek, entre outros nomes de destaque da cena.
Segundo Cledir Santana, o objetivo sempre foi criar um espaço onde os convidados se sentissem à vontade para compartilhar suas trajetórias e suas vivências, aproximando o público da essência do movimento.
"Mano Kimba na Voz não é apenas sobre música; é sobre a história, a vivência e o corre de quem faz o Hip Hop pulsar."
Além de Cledir, o projeto conta com uma equipe formada por Elaine Sojo, responsável pela assessoria e captação de imagens, e Damyen Rodrigo, que assina a edição dos vídeos e as imagens aéreas com drone.
Com entrevistas que valorizam a autenticidade e a cultura das ruas, o canal vem ampliando seu alcance nas redes sociais e consolidando o nome de um morador de Cotia como uma das novas vozes da comunicação voltada ao hip hop brasileiro.
Confira alguns vídeos abaixo: