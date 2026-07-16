Luta corporal e fuga pela Raposo: veja como foi a prisão do homem que roubava alianças em Cotia

Homem tentou escapar da GCM de moto e a pé, atravessou a Rodovia Raposo Tavares e entrou em uma área de mata antes de ser capturado; sete alianças foram recuperadas

Imagem: Band TV

A prisão do homem apontado como autor de uma série de roubos de alianças em Cotia foi marcada por uma perseguição que mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e terminou somente após uma fuga por ruas da cidade, luta corporal, travessia da Rodovia Raposo Tavares e tentativa de esconder as joias roubadas. foi marcada por uma perseguição que mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e terminou somente após uma fuga por ruas da cidade, luta corporal, travessia da Rodovia Raposo Tavares e tentativa de esconder as joias roubadas.





Após a prisão, outras pessoas também procuraram a Polícia Civil para identificar o homem como autor dos crimes, reforçando as investigações.



Os detalhes da ação constam no boletim de ocorrência, em que o Cotia e Cia teve acesso.









De acordo com o registro, equipes da ROMU realizavam patrulhamento quando identificaram o homem conduzindo uma motocicleta. Ao receber ordem de parada, ele acelerou e iniciou uma fuga pelas ruas de Cotia.





Durante o acompanhamento, acabou colidindo a motocicleta contra uma viatura da GCM, abandonou o veículo e continuou correndo a pé. Durante a tentativa de prisão, entrou em luta corporal com um dos guardas e conseguiu escapar novamente. Em seguida, atravessou as pistas da Rodovia Raposo Tavares em meio ao tráfego intenso.



Ainda segundo o boletim, durante a fuga o homem chegou a ser atingido por um veículo, mas se levantou e correu para uma área de mata às margens da rodovia. Antes de seguir em fuga, retirou a blusa que vestia e a lançou na vegetação. Pouco depois, ao retornar para a pista, foi novamente atingido por outro automóvel. Mesmo assim, continuou tentando escapar até ser alcançado e imobilizado pelos guardas municipais.



Após a prisão, os agentes retornaram ao local onde a blusa havia sido descartada e encontraram, em seu interior, sete alianças, além de outros objetos que passaram a integrar a investigação.



O boletim também aponta que a motocicleta utilizada pelo homem apresentava sinais de adulteração. A placa instalada no veículo pertencia a outra motocicleta, enquanto o número do chassi correspondia a um terceiro veículo, fato que também passou a ser investigado pela Polícia Civil.



As alianças recuperadas foram reconhecidas e devolvidas às vítimas. Além disso, novas pessoas procuraram espontaneamente a delegacia após a divulgação da prisão e também reconheceram o homem como autor dos roubos, indicando que ele pode ter participação em outros crimes registrados em Cotia e municípios da região.

O caso aconteceu nesta quarta-feira (15) e resultou na apreensão de uma arma de fogo e de sete alianças, que posteriormente foram reconhecidas por vítimas de roubos registrados na região.