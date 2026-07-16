Operação encontra desmanche clandestino com cerca de 50 veículos roubados em Cotia

Galpão no bairro Taboleiro Verde armazenava automóveis e caminhões desmontados; investigação apura esquema de receptação e comércio ilegal de peças

Foto: Reprodução / Polícia Civil

Uma operação conjunta entre a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia e a Polícia Civil desmantelou, nesta quinta-feira (16), um desmanche clandestino de veículos no bairro Taboleiro Verde.





No imóvel, as equipes localizaram cerca de 50 automóveis e caminhões, todos com registros de furto ou roubo, que já haviam sido parcialmente desmontados e, segundo as investigações, seriam destinados ao comércio ilegal de peças automotivas.



A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima e contou com o apoio de investigadores da Delegacia Central de Cotia, que já apuravam informações relacionadas ao endereço.



Segundo o secretário de Segurança Pública de Cotia, Fabrício Dourado, que acompanhou a operação, ao chegarem ao galpão os agentes encontraram dezenas de veículos em processo de desmanche. Motores, câmbios e outras peças de maior valor já haviam sido retirados, enquanto as carrocerias permaneciam espalhadas pelo imóvel.



As investigações apontam que o espaço era utilizado como um centro clandestino para desmontagem de veículos, com o objetivo de abastecer o mercado ilegal de autopeças.



O proprietário do galpão foi localizado e informou aos policiais que havia alugado o imóvel, mas que os inquilinos deixaram de pagar o aluguel há cerca de dois meses e abandonaram o local. Ele compareceu à Delegacia Central de Cotia, onde prestou depoimento e apresentou a documentação referente ao contrato de locação para auxiliar nas investigações.



Segundo a delegada titular de Cotia, Mônica Gamboa, durante as diligências também foi constatado que os locatários teriam utilizado documentos falsos para firmar o contrato de aluguel do imóvel. Nenhum suspeito foi encontrado no galpão durante a operação.



A área foi isolada e preservada pela Guarda Civil Municipal para a realização da perícia técnica, que deverá identificar a origem de cada veículo e das peças apreendidas, além de auxiliar na identificação dos responsáveis pelo esquema.



A ocorrência foi registrada na Delegacia Central de Cotia como receptação, e as investigações continuam para apurar a possível atuação de uma organização criminosa especializada em receptação e desmanche clandestino de veículos.





Após a conclusão dos trabalhos periciais, as peças e sucatas deverão ser removidas pela Prefeitura de Cotia.