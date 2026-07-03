Cotia inaugura Instituto Federal e passa a integrar plano nacional de expansão da educação profissional

Sobre o Campus Cotia



O Campus Cotia está instalado na Rua Howard Archibald Acheson Júnior, nº 393, no Jardim Barbacena, no prédio onde funcionavam as antigas Faculdades Europan.



A unidade é resultado de uma parceria entre o Governo Federal e a Prefeitura de Cotia. O governo investiu R$ 41,5 milhões na aquisição do imóvel, enquanto a Prefeitura ficou responsável pelo mobiliário.



Com capacidade para atender até 3 mil estudantes, o Instituto Federal amplia a oferta de ensino público, gratuito e de qualidade no município, fortalecendo a formação técnica, tecnológica e superior para jovens e trabalhadores da região.





Foto: Cotia e Cia

Cursos definidos em audiências públicas



Os cursos oferecidos foram definidos após audiências públicas realizadas em 2025, levando em consideração as demandas da população e do setor produtivo local.



Segundo a diretora-geral da unidade, Lúcia Collet, o campus será organizado em dois eixos tecnológicos: Controle e Processos Industriais e Produção Industrial.



Serão ofertados cursos técnicos em Automação Industrial, Sistemas de Energia Renovável, Química e Biotecnologia. Também está prevista a implantação da Licenciatura em Matemática, ampliando a formação de professores e o acesso ao ensino superior gratuito.







Discursos



Durante a cerimônia, o prefeito Welington Formiga ressaltou a importância da educação como instrumento de transformação social.



"Não se combate a criminalidade batendo na juventude da periferia. Se combate com a educação, pelo livro, dando condições para que o filho do pedreiro possa chegar à universidade", afirmou.



Já o ministro Guilherme Boulos destacou a expansão da Rede Federal de Educação e comparou o número de unidades entregues pelo atual governo com o da gestão anterior.



"Chegamos a 111 unidades do Instituto Federal entregues pelo governo Lula. São 111 em três anos. Nos quatro anos do governo anterior, vocês sabem quantas unidades do Instituto Federal foram criadas no Brasil? Zero. Nenhuma. É 111 a 0", declarou. Durante a cerimônia,, afirmou.Já o ministro Guilherme Boulos, declarou.







Expansão da Rede Federal



A inauguração do Campus Cotia integra um pacote de investimentos de aproximadamente R$ 206,6 milhões destinado aos dez novos campi entregues nesta sexta-feira. As unidades fazem parte da expansão da Rede Federal, que prevê investimento de R$ 2,7 bilhões para a criação de 111 novos institutos federais em todo o Brasil.



Quando todas as novas unidades estiverem em funcionamento, a expectativa do Governo Federal é criar cerca de 155 mil novas vagas na educação profissional e tecnológica, ampliando o acesso ao ensino público e contribuindo para a formação de mão de obra qualificada em diferentes regiões do país.