"Não se combate a criminalidade batendo na juventude", diz Formiga durante inauguração do IF de Cotia

Durante seu discurso, o prefeito destacou o papel da educação na transformação social e fez uma defesa do investimento no ensino público como ferramenta de combate à criminalidade., afirmou Welington Formiga.

Cotia passou a contar oficialmente, nesta sexta-feira (3), com uma unidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP). A inauguração do Campus Cotia reuniu autoridades federais e municipais, entre elas o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, o prefeito Welington Formiga e representantes da comunidade acadêmica.



Cursos voltados ao desenvolvimento sustentável



Os cursos oferecidos foram definidos após audiências públicas realizadas em 2025 e têm foco no desenvolvimento sustentável.



De acordo com a diretora-geral da unidade, Lúcia Collet, o campus contará com dois eixos tecnológicos: Controle e Processos Industriais e Produção Industrial.



Serão oferecidos cursos técnicos em Automação Industrial, Sistemas de Energia Renovável, Química e Biotecnologia. Também está prevista a implantação da Licenciatura em Matemática, fortalecendo a formação de professores e ampliando as oportunidades de ensino superior na cidade.







A implantação do Campus Cotia é fruto de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal. O prédio foi adquirido pelo Governo Federal por R$ 41,5 milhões, enquanto a administração municipal ficou responsável pelo mobiliário da unidade.Instalado na Rua Howard Archibald Acheson Júnior, 393, no Jardim Barbacena, onde anteriormente funcionavam as Faculdades Europan, o campus tem capacidade para atender até 3 mil estudantes.Segundo a Prefeitura, a nova unidade representa um marco para a educação em Cotia, ampliando o acesso ao ensino público, gratuito e de qualidade, além de fortalecer a formação técnica e profissional na região.