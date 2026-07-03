Cotia Rodeio Fest já tem data confirmada e agita expectativa para grandes shows

Anúncio foi feito nas redes sociais pelo empresa produtora do evento

Foto: Divulgação

A MP Promoções anunciou nas redes sociais a data da próxima edição do Cotia Rodeio Fest, que está prevista para acontecer entre os dias 21 e 29 de agosto. Até o momento, ainda não foram divulgadas informações oficiais sobre as atrações do evento.



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Na edição anterior, realizada entre os dias 22 e 30 de agosto de 2025, o evento contou com uma programação dividida em dois finais de semana no Aeródromo Nascimento, em Cotia.



Entre as atrações do ano passado estiveram Gusttavo Lima, Simone Mendes, Ana Castela, Zé Neto e Cristiano, Gustavo Mioto, Natanzinho Lima, além de DJs e outros artistas que compuseram a grade musical do festival.



Além dos shows, o Cotia Rodeio Fest também contou com montarias em touros e estrutura voltada ao entretenimento, reunindo milhares de pessoas ao longo dos dias de evento.



Para este ano, a expectativa é de que a organização divulgue em breve a programação oficial e demais detalhes da festa. Na edição anterior, realizada entre os dias 22 e 30 de agosto de 2025, o evento contou com uma programação dividida em dois finais de semana no Aeródromo Nascimento, em Cotia.Entre as atrações do ano passado estiveram Gusttavo Lima, Simone Mendes, Ana Castela, Zé Neto e Cristiano, Gustavo Mioto, Natanzinho Lima, além de DJs e outros artistas que compuseram a grade musical do festival.Além dos shows, o Cotia Rodeio Fest também contou com montarias em touros e estrutura voltada ao entretenimento, reunindo milhares de pessoas ao longo dos dias de evento.Para este ano, a expectativa é de que a organização divulgue em breve a programação oficial e demais detalhes da festa.

Mesmo sem a confirmação da grade de shows, o anúncio já movimenta as redes sociais e gera expectativa entre o público. Entre os nomes mais citados por internautas estão artistas como Luan Santana, Gusttavo Lima e Ana Castela, além de outros grandes nomes do sertanejo.