"111 a 0": Boulos compara expansão dos Institutos Federais durante inauguração do campus de Cotia



Além de Guilherme Boulos, participaram da inauguração o prefeito de Cotia, Welington Formiga, representantes do Instituto Federal e outras autoridades federais, estaduais e municipais.





O Instituto Federal de Cotia é resultado de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal. A União investiu R$ 41,5 milhões na aquisição do prédio onde funcionará a unidade, enquanto a Prefeitura foi responsável pelo mobiliário.Instalado na Rua Howard Archibald Acheson Júnior, 393, no Jardim Barbacena, no antigo prédio das Faculdades Europan, o campus terá capacidade para atender até 3 mil estudantes.Os cursos oferecidos foram definidos após audiências públicas realizadas em 2025 e são voltados ao desenvolvimento sustentável. A unidade contará com cursos técnicos em Automação Industrial, Sistemas de Energia Renovável, Química e Biotecnologia, além da futura oferta da Licenciatura em Matemática.