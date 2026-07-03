"111 a 0": Boulos compara expansão dos Institutos Federais durante inauguração do campus de Cotia

Ministro da Secretaria-Geral da Presidência destacou a entrega de 111 unidades pelo Governo Federal e comparou o número com a gestão anterior durante cerimônia realizada nesta sexta-feira (3)
|Foto: Cotia e Cia
A inauguração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Cotia, realizada na manhã desta sexta-feira (3), foi marcada por discursos em defesa da educação pública e da ampliação do ensino técnico no país.
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Durante a cerimônia, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, destacou a expansão da rede federal de ensino promovida pelo Governo Federal e fez uma comparação com a gestão anterior.
"Chegamos a 111 unidades do Instituto Federal entregues pelo governo Lula. São 111 em três anos. Nos quatro anos do governo anterior, vocês sabem quantas unidades do Instituto Federal foram criadas no Brasil? Zero. Nenhuma. É 111 a 0", afirmou.
Novo campus
O Instituto Federal de Cotia é resultado de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal. A União investiu R$ 41,5 milhões na aquisição do prédio onde funcionará a unidade, enquanto a Prefeitura foi responsável pelo mobiliário.
Instalado na Rua Howard Archibald Acheson Júnior, 393, no Jardim Barbacena, no antigo prédio das Faculdades Europan, o campus terá capacidade para atender até 3 mil estudantes.
Os cursos oferecidos foram definidos após audiências públicas realizadas em 2025 e são voltados ao desenvolvimento sustentável. A unidade contará com cursos técnicos em Automação Industrial, Sistemas de Energia Renovável, Química e Biotecnologia, além da futura oferta da Licenciatura em Matemática.
Além de Guilherme Boulos, participaram da inauguração o prefeito de Cotia, Welington Formiga, representantes do Instituto Federal e outras autoridades federais, estaduais e municipais.