Raposo Tavares registra trânsito intenso em Cotia antes de Brasil x Japão pela Copa do Mundo

Vídeo gravado por volta das 12h30, na altura do km 31, mostra lentidão nos dois sentidos da rodovia momentos antes da partida da Seleção Brasileira

Imagem enviada ao Cotia e Cia

A Rodovia Raposo Tavares registra um trânsito intenso na tarde desta segunda-feira (29), em Cotia, pouco antes do início da partida entre Brasil e Japão, válida pela fase mata-mata da Copa do Mundo.





Muitos motoristas tentavam chegar ao destino antes do apito inicial da partida da Seleção Brasileira, o que contribuiu para o aumento do fluxo de veículos.













Um vídeo gravado por volta das 12h30, na altura do km 31 da rodovia, mostra congestionamento e lentidão nos dois sentidos da via.