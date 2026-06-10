Novas linhas intermunicipais passam a conectar Cotia, São Roque e Itapevi

Operações foram aprovadas em caráter definitivo e passam a atender passageiros pelas rotas via Vargem Grande Paulista e São João Novo

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A mobilidade entre cidades da Região Metropolitana de São Paulo e o interior paulista ganhou um reforço. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) autorizou o funcionamento definitivo de duas linhas intermunicipais operadas pela Viação Danúbio Azul, ligando os municípios de Cotia, São Roque e Itapevi.

As autorizações foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (9) e atendem a solicitações apresentadas pela empresa permissionária. Com a decisão, as operações já podem ser realizadas de forma efetiva.Uma das portarias oficializa a linha semiurbana entre Cotia e São Roque, com trajeto realizado via Vargem Grande Paulista. O serviço deverá seguir as tabelas de horários e quilometragem previamente estabelecidas pela Artesp para o chamado Itinerário A.Já a segunda autorização contempla a linha semiurbana entre Itapevi e São Roque, cujo percurso será feito via São João Novo, distrito são-roquense que concentra importante fluxo de passageiros da região.Segundo os despachos publicados pela agência reguladora, as duas operações passam a ter caráter definitivo, consolidando serviços que já estavam em análise nos processos administrativos da Artesp.A expectativa é de que as novas opções ampliem a integração entre os municípios, oferecendo mais alternativas de deslocamento para trabalhadores, estudantes e moradores que circulam diariamente entre as cidades.Com a autorização, a Viação Danúbio Azul está habilitada a iniciar imediatamente a operação das linhas conforme os itinerários e horários aprovados pelo órgão estadual.

Com informações da Gazeta de S. Paulo e Via Trolebus