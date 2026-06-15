Após rejeição da mãe, filhote de canguru é criada por bióloga no Animália Park

Batizada de Eevee, a filhote passou a receber atenção integral de uma bióloga, que acompanha seu desenvolvimento desde os primeiros meses de vida

Imagem concedida ao Cotia e Cia

Uma filhote de canguru-vermelho rejeitada pela mãe logo após o nascimento está recebendo cuidados especiais no Animália Park, em Cotia. O caso foi revelado em reportagem do G1 e chamou a atenção pela dedicação da equipe responsável pelo desenvolvimento do animal.

Batizada de Eevee, a filhote tem cerca de cinco meses de idade e está sob os cuidados da bióloga Thais Gomes Amaral, especialista em bem-estar animal e coordenadora do setor de aves e filhotes do parque.Segundo o Animália Park, após a rejeição materna, a equipe realizou tentativas de reinserção da filhote na bolsa da mãe, mas sem sucesso. Diante da situação, Eevee passou a ser criada em uma bolsa de tecido adaptada, desenvolvida para reproduzir as condições encontradas na bolsa materna dos cangurus.Acompanhada de perto pela bióloga, a filhote recebe alimentação por mamadeira em intervalos regulares e permanece a maior parte do tempo junto à sua cuidadora. Atualmente, Eevee pesa cerca de 3,3 quilos e apresenta desenvolvimento considerado adequado para a espécie.De acordo com Thais, o contato constante é fundamental nesta fase, já que, na natureza, os filhotes permanecem praticamente o tempo todo na bolsa da mãe. A expectativa é que os cuidados intensivos continuem até aproximadamente um ano de idade.Nos últimos meses, Eevee também começou a explorar o ambiente fora da bolsa por curtos períodos, etapa considerada importante para o seu desenvolvimento e adaptação.A expectativa da equipe é que, após ganhar mais autonomia e fortalecer sua imunidade, a filhote possa ser integrada ao recinto dos demais cangurus do parque.