Após polêmica, saiba quando começa a valer a tarifa de R$ 7,50 do vale-transporte em Cotia

Concessionária anunciou a nova data após reconhecer falha que resultou na cobrança antecipada do valor reajustado para alguns usuários
|Foto: Prefeitura de Cotia
A Viação Raposo Tavares informou que a nova tarifa de R$ 7,50 para usuários do vale-transporte passará a ser cobrada a partir de 1º de julho de 2026.
A definição foi anunciada pela concessionária após a polêmica envolvendo a cobrança antecipada do novo valor em cartões de vale-transporte nos últimos dias, situação que gerou reclamações de usuários e levou a Prefeitura de Cotia a notificar a empresa.
Em nota divulgada nesta segunda-feira (15), a concessionária afirmou que o problema ocorreu em razão de uma falha de comunicação durante o processo de transição de dados para a nova parametrização do sistema de bilhetagem eletrônica.
Segundo a empresa, a cobrança indevida foi identificada no último dia 13 de junho, poucos dias após a assinatura de um aditivo contratual que regulamentou mudanças no transporte coletivo municipal, incluindo a implantação da Tarifa Zero aos domingos, a criação do subsídio tarifário e a atualização da tarifa aplicada ao vale-transporte.
Com a decisão anunciada pela concessionária, os créditos de vale-transporte adquiridos antes da entrada em vigor da nova regra continuarão sendo utilizados nas condições anteriores até o início da cobrança oficial do novo valor.
A Viação Raposo Tavares também informou que todos os passageiros afetados pela cobrança antecipada terão os valores devolvidos automaticamente por meio de recreditamento nos cartões eletrônicos. De acordo com a empresa, a restituição será realizada em até 72 horas, sem necessidade de solicitação por parte dos usuários.
Entenda a mudança
A nova tarifa está prevista no Decreto Municipal nº 9.616/2026, que regulamentou o Programa Tarifa Zero em Cotia.
Embora a passagem para os usuários comuns permaneça em R$ 5,30 e a tarifa estudantil continue em R$ 2,65, o decreto estabeleceu uma tarifa de remuneração de R$ 7,50 para custear a operação do sistema de transporte coletivo.
Para manter os valores pagos pelos passageiros sem reajuste, a Prefeitura passou a subsidiar parte da tarifa. O município complementa R$ 2,20 por passagem comum e R$ 1,10 por passagem estudantil.
No caso do vale-transporte, entretanto, a legislação determina que seja aplicado o valor integral da tarifa de remuneração, atualmente fixado em R$ 7,50 e custeado pelos empregadores.