Após polêmica, saiba quando começa a valer a tarifa de R$ 7,50 do vale-transporte em Cotia

Concessionária anunciou a nova data após reconhecer falha que resultou na cobrança antecipada do valor reajustado para alguns usuários

Foto: Prefeitura de Cotia

A Viação Raposo Tavares informou que a nova tarifa de R$ 7,50 para usuários do vale-transporte passará a ser cobrada a partir de 1º de julho de 2026.



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Entenda a mudança



A nova tarifa está prevista no Decreto Municipal nº 9.616/2026, que regulamentou o Programa Tarifa Zero em Cotia.



Embora a passagem para os usuários comuns permaneça em R$ 5,30 e a tarifa estudantil continue em R$ 2,65, o decreto estabeleceu uma tarifa de remuneração de R$ 7,50 para custear a operação do sistema de transporte coletivo.



Para manter os valores pagos pelos passageiros sem reajuste, a Prefeitura passou a subsidiar parte da tarifa. O município complementa R$ 2,20 por passagem comum e R$ 1,10 por passagem estudantil.



No caso do vale-transporte, entretanto, a legislação determina que seja aplicado o valor integral da tarifa de remuneração, atualmente fixado em R$ 7,50 e custeado pelos empregadores. A nova tarifa está prevista no, que regulamentou o Programa Tarifa Zero em Cotia.Embora a passagem para os usuários comuns permaneça em R$ 5,30 e a tarifa estudantil continue em R$ 2,65, o decreto estabeleceu uma tarifa de remuneração de R$ 7,50 para custear a operação do sistema de transporte coletivo.Para manter os valores pagos pelos passageiros sem reajuste, a Prefeitura passou a subsidiar parte da tarifa. O município complementa R$ 2,20 por passagem comum e R$ 1,10 por passagem estudantil.No caso do vale-transporte, entretanto, a legislação determina que seja aplicado o valor integral da tarifa de remuneração, atualmente fixado em R$ 7,50 e custeado pelos empregadores.

, situação que gerou reclamações de usuários eEm nota divulgada nesta segunda-feira (15), a concessionária afirmou que o problema ocorreu em razão de uma falha de comunicação durante o processo de transição de dados para a nova parametrização do sistema de bilhetagem eletrônica.Segundo a empresa, a cobrança indevida foi identificada no último dia 13 de junho, poucos dias após a assinatura de um aditivo contratual que regulamentou mudanças no transporte coletivo municipal, incluindo a implantação da Tarifa Zero aos domingos, a criação do subsídio tarifário e a atualização da tarifa aplicada ao vale-transporte.Com a decisão anunciada pela concessionária, os créditos de vale-transporte adquiridos antes da entrada em vigor da nova regra continuarão sendo utilizados nas condições anteriores até o início da cobrança oficial do novo valor.A Viação Raposo Tavares também informou que todos os passageiros afetados pela cobrança antecipada terão os valores devolvidos automaticamente por meio de recreditamento nos cartões eletrônicos. De acordo com a empresa, a restituição será realizada em até 72 horas, sem necessidade de solicitação por parte dos usuários.