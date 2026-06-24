Pais de Bruna Biancardi e sogros de Neymar pedem indenização contra Enel após assalto em Cotia

Família alega que apagão prolongado teria facilitado invasão de residência em Cotia; Enel nega responsabilidade

Foto: Reprodução / Redes sociais

após um assalto ocorrido na residência da família, em Cotia. Os pais da influenciadora Bruna Biancardi, que também são sogros do jogador Neymar Jr., acionaram a Justiça contra a concessionária Enel Brasil, pedindo indenização por danos morais









Com informações do portal Debate Jurídico





O caso está relacionado a um crime registrado em novembro de 2023, quando o imóvel foi invadido por criminosos armados. Na ação judicial, a família argumenta que a ocorrência teria sido favorecida por um apagão prolongado na região, que teria deixado a residência sem energia por vários dias.Segundo os autores do processo, a falta de energia teria durado cerca de nove dias, o que, na avaliação da família, contribuiu para a vulnerabilidade do imóvel no período em que ocorreu a invasão.A Enel, por sua vez, sustenta que a interrupção no fornecimento de energia foi provocada por uma. A concessionária também argumenta que não há relação direta entre o apagão e a ação criminosa.Em primeira instância, a Justiça de Cotia negou o pedido de indenização. Na decisão, a magistrada entendeu, destacando ainda que o apagão atingiu diversos imóveis da região, não se tratando de uma situação exclusiva da residência da família.Após a negativa, a defesa recorreu da decisãoO assalto em questão ocorreu em um condomínio de alto padrão em Cotia. Na ocasião, moradores foram rendidos por criminosos, e parte dos envolvidos no crime já foi condenada pela Justiça em desdobramentos posteriores do caso.