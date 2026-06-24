Pais de Bruna Biancardi e sogros de Neymar pedem indenização contra Enel após assalto em Cotia

Família alega que apagão prolongado teria facilitado invasão de residência em Cotia; Enel nega responsabilidade
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Os pais da influenciadora Bruna Biancardi, que também são sogros do jogador Neymar Jr., acionaram a Justiça contra a concessionária Enel Brasil, pedindo indenização por danos morais após um assalto ocorrido na residência da família, em Cotia.
O caso está relacionado a um crime registrado em novembro de 2023, quando o imóvel foi invadido por criminosos armados. Na ação judicial, a família argumenta que a ocorrência teria sido favorecida por um apagão prolongado na região, que teria deixado a residência sem energia por vários dias.
Segundo os autores do processo, a falta de energia teria durado cerca de nove dias, o que, na avaliação da família, contribuiu para a vulnerabilidade do imóvel no período em que ocorreu a invasão.
A Enel, por sua vez, sustenta que a interrupção no fornecimento de energia foi provocada por uma tempestade com ventos extremos que atingiu a região, caracterizando um evento de força maior. A concessionária também argumenta que não há relação direta entre o apagão e a ação criminosa.
Em primeira instância, a Justiça de Cotia negou o pedido de indenização. Na decisão, a magistrada entendeu não haver nexo causal entre a falta de energia e o assalto, destacando ainda que o apagão atingiu diversos imóveis da região, não se tratando de uma situação exclusiva da residência da família.
Após a negativa, a defesa recorreu da decisão e o caso agora será analisado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).
O assalto em questão ocorreu em um condomínio de alto padrão em Cotia. Na ocasião, moradores foram rendidos por criminosos, e parte dos envolvidos no crime já foi condenada pela Justiça em desdobramentos posteriores do caso.
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Com informações do portal Debate Jurídico