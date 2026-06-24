MC Hariel se apresenta em festival em Cotia no mês de agosto

Evento acontece no Thermas da Mata

Foto: Divulgação

O cantor MC Hariel é uma das atrações confirmadas da 8ª edição do “Esquenta Thermas”, evento realizado no parque aquático Thermas da Mata, em Cotia.



A apresentação do artista está marcada para o dia 16 de agosto de 2026, um domingo. No dia anterior, 15 de agosto, quem sobe ao palco é o grupo Jeito Moleque, completando a programação musical do fim de semana.



Segundo a divulgação oficial do evento, a programação contará ainda com DJs, ativações especiais e outras atrações ao longo dos dois dias. O ingresso para o festival também garante acesso completo ao parque aquático.



O evento será realizado a partir das 10h, com ingressos a partir de R$ 99 para pista adulto e R$ 89 para pista infantil, conforme lote atual divulgado pela organização.





