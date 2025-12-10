Justiça condena dupla por assalto à casa dos sogros de Neymar em Cotia

Criminosos receberam penas superiores a oito anos de prisão; um está preso e outro segue foragido

Foto: Polícia Civil

participar do assalto à casa dos pais da influenciadora Bruna Biancardi, esposa do jogador Neymar, em Cotia. A Justiça de São Paulo condenou dois homens acusados de O crime ocorreu em novembro de 2023, quando três suspeitos armados invadiram o condomínio, renderam Edson e Telma Ribeiro e fugiram levando bolsas de luxo, joias e relógios.

Eduardo Seganfredo Vasconcelos foi sentenciado a oito anos, 10 meses e 20 dias, em regime inicial fechado, por roubo majorado. Ele já está preso.Pedro Henrique Vasconcelos, que continua foragido, recebeu pena de nove anos, três meses e três dias, também em regime fechado.Um terceiro envolvido, conhecido apenas como “Europa”, nunca foi identificado.A sentença foi proferida pela juíza Maria Luiza de Almeida Torres Vilhena, da Vara Criminal de Cotia, que determinou que nenhum dos condenados poderá recorrer em liberdade.No caso de Eduardo, a magistrada levou em conta seus maus antecedentes. Ele tem condenação anterior por tráfico de drogas, mas também aplicou atenuantes pela confissão extrajudicial e pela menoridade relativa (ele tinha menos de 21 anos na época).Pedro recebeu pena maior devido às circunstâncias desfavoráveis apontadas no processo, também com aplicação da menoridade relativa.O crime aconteceu na noite de 7 de novembro de 2023, durante um temporal que deixou o condomínio sem energia elétrica. Bruna Biancardi não estava na residência no momento do assalto.Os pais da influenciadora foram amarrados com cadarços de tênis e mantidos sob poder dos criminosos por cerca de 25 minutos. Os ladrões levaram três bolsas de grife avaliadas em aproximadamente R$ 20 mil cada, além de joias e relógios pertencentes a Bruna e à filha Mavie.Entre os participantes do assalto estavam um vizinho da família, preso logo após o crime, e Pedro, que segue foragido apesar de um mandado de prisão válido até 2033.Em maio de 2024, a mãe de Pedro chegou a alegar que ele estaria morto, mas não apresentou documentação. Em abril deste ano, uma abordagem policial confirmou que o suspeito está vivo, e novamente em fuga.