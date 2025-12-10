Justiça condena dupla por assalto à casa dos sogros de Neymar em Cotia

Criminosos receberam penas superiores a oito anos de prisão; um está preso e outro segue foragido
|Foto: Polícia Civil
A Justiça de São Paulo condenou dois homens acusados de participar do assalto à casa dos pais da influenciadora Bruna Biancardi, esposa do jogador Neymar, em Cotia. O crime ocorreu em novembro de 2023, quando três suspeitos armados invadiram o condomínio, renderam Edson e Telma Ribeiro e fugiram levando bolsas de luxo, joias e relógios.
Eduardo Seganfredo Vasconcelos foi sentenciado a oito anos, 10 meses e 20 dias, em regime inicial fechado, por roubo majorado. Ele já está preso.
Pedro Henrique Vasconcelos, que continua foragido, recebeu pena de nove anos, três meses e três dias, também em regime fechado.
Um terceiro envolvido, conhecido apenas como “Europa”, nunca foi identificado.
A sentença foi proferida pela juíza Maria Luiza de Almeida Torres Vilhena, da Vara Criminal de Cotia, que determinou que nenhum dos condenados poderá recorrer em liberdade.
No caso de Eduardo, a magistrada levou em conta seus maus antecedentes. Ele tem condenação anterior por tráfico de drogas, mas também aplicou atenuantes pela confissão extrajudicial e pela menoridade relativa (ele tinha menos de 21 anos na época).
Pedro recebeu pena maior devido às circunstâncias desfavoráveis apontadas no processo, também com aplicação da menoridade relativa.
Relembre o caso
O crime aconteceu na noite de 7 de novembro de 2023, durante um temporal que deixou o condomínio sem energia elétrica. Bruna Biancardi não estava na residência no momento do assalto.
Os pais da influenciadora foram amarrados com cadarços de tênis e mantidos sob poder dos criminosos por cerca de 25 minutos. Os ladrões levaram três bolsas de grife avaliadas em aproximadamente R$ 20 mil cada, além de joias e relógios pertencentes a Bruna e à filha Mavie.
Entre os participantes do assalto estavam um vizinho da família, preso logo após o crime, e Pedro, que segue foragido apesar de um mandado de prisão válido até 2033.
Em maio de 2024, a mãe de Pedro chegou a alegar que ele estaria morto, mas não apresentou documentação. Em abril deste ano, uma abordagem policial confirmou que o suspeito está vivo, e novamente em fuga.