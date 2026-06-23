Vítima executada dentro de bar em Caucaia do Alto é identificada

O crime aconteceu dentro de um estabelecimento comercial e foi registrado por câmeras de monitoramento

Imagem: Redes sociais

o homem morto a tiros dentro de um bar na noite de sábado (20), em Caucaia do Alto, distrito de Cotia. Foi identificado como Fabio Conceição dos Santos, conhecido entre amigos e familiares como "Binha",



A Polícia Civil trabalha agora para identificar os autores do crime e esclarecer a motivação do homicídio. Imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas devem auxiliar no andamento das investigações.



Até o momento, ninguém foi preso.

O crime aconteceu dentro de um estabelecimento comercial e foi registrado por câmeras de monitoramento. As imagens mostram dois homens usando capacetes entrando no local e abordando clientes que estavam sentados em uma mesa. Inicialmente, a ação parecia se tratar de um assalto, mas a dinâmica do crime levantou a suspeita de execução.Segundo informações divulgadas pelas autoridades, um dos frequentadores chegou a entregar o celular aos criminosos, enquanto uma funcionária ofereceu o dinheiro do caixa. No entanto, os suspeitos não aceitaram nenhum dos pertences e efetuaram diversos disparos contra Fabio, que morreu ainda no local.As imagens também mostram momentos de tensão vividos por outras pessoas que estavam no estabelecimento, incluindo crianças que levantaram as mãos ao perceber a ação dos criminosos.Após os disparos, a dupla fugiu e não foi localizada até o momento. A Polícia Militar foi acionada e preservou a área para o trabalho da perícia técnica. O caso foi registrado como homicídio.