Festa Junina do Shopping Granja Vianna chega ao último fim de semana com shows gratuitos

Programação acontece neste sábado (27) e domingo (28), com apresentações musicais, atrações temáticas e entrada gratuita, sujeita à lotação

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A Festa Junina do Shopping Granja Vianna entra em seu último fim de semana com uma programação gratuita voltada para toda a família. O evento acontece neste sábado (27) e domingo (28), reunindo atrações musicais, comidas típicas e atividades temáticas.



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No sábado, a festa será realizada das 10h às 22h. No entanto, o acesso ao público em geral estará liberado apenas a partir das 18h, já que o período entre 10h e 18h será reservado para atividades da escola parceira do evento.A partir das 18h, os visitantes poderão acompanhar a apresentação da Banda Cólica Renal, conhecida pelo tributo ao grupo Mamonas Assassinas.Já no domingo (28), a programação será aberta ao público durante todo o dia, das 12h às 22h, com entrada gratuita.Entre as atrações musicais confirmadas está a dupla Lucas e Alexandre, que se apresenta em dois horários ao longo da tarde. Na sequência, a cantora Elaine Braga sobe ao palco das 17h às 19h. Encerrando a programação, a banda Knoa apresenta um show cover do grupo Falamansa a partir das 19h30.Segundo a organização, a entrada é gratuita nos dois dias, mas o acesso está sujeito à capacidade máxima do espaço.A Festa Junina do Shopping Granja Vianna reúne atrações típicas do período, oferecendo ao público uma opção de lazer e entretenimento durante o encerramento das celebrações juninas na região.