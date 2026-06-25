Após brilho de Vini Jr., quem tem "Júnior" no nome garante entrada gratuita em parque de Cotia

A grande atuação de Vinícius Júnior na vitória da Seleção Brasileira sobre a Escócia inspirou uma promoção especial em Cotia. Após o camisa 7 marcar dois gols e ser um dos destaques do triunfo brasileiro por 3 a 0 na Copa do Mundo, o parque aquático Thermas da Mata anunciou uma ação voltada a quem compartilha parte do nome do jogador.















Neste sábado (27) e domingo (28), visitantes que tenham "Júnior" no nome poderão entrar gratuitamente no parque. A promoção é válida mediante apresentação de documento oficial com foto que comprove a informação.Segundo o Thermas da Mata, serão disponibilizados até 500 ingressos gratuitos por dia. A retirada deverá ser feita exclusivamente na bilheteria do parque, e o benefício é pessoal, intransferível e sujeito à disponibilidade diária.A iniciativa faz referência ao bom momento vivido por Vinícius Júnior, que voltou a ser decisivo pela Seleção Brasileira e ajudou a equipe a garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo.Os interessados em aproveitar a promoção devem comparecer ao parque nos dias da ação com um documento oficial contendo o nome "Júnior". Caso o limite diário de ingressos seja atingido, a promoção será encerrada para aquele dia.