Ecovias se pronuncia após sequência de acidentes na Raposo Tavares em Cotia

Nota foi enviada ao Cotia e Cia após série de acidentes registrados em trechos da rodovia durante o Dia das Mães, em meio à chuva e garoa

Imagem: Redes Sociais

Após a sequência de acidentes registrada na Rodovia Raposo Tavares durante o último domingo (10), em trechos de Cotia, a concessionária Ecovias Raposo Castello informou que não identificou problemas relacionados à drenagem, pavimento ou segurança viária nos pontos sob sua responsabilidade. em trechos de Cotia, a concessionária Ecovias Raposo Castello informou que não identificou problemas relacionados à drenagem, pavimento ou segurança viária nos pontos sob sua responsabilidade.

A manifestação foi enviada ao Cotia e Cia após reportagem mostrar ao menos seis ocorrências registradas ao longo do Dia das Mães, em meio à chuva e garoa. Entre os casos, houve veículos que rodaram na pista, colisões contra muretas, guard-rails e divisores, além de tombamento e capotamento nos kms 22, 24, 29 e 38 da rodovia, sentido interior.Segundo a Ecovias, o trecho sob concessão da empresa compreende os kms 10,9 ao 34 da Raposo Tavares. A concessionária destacou que três dos acidentes mencionados ocorreram fora da área administrada pela empresa, incluindo as ocorrências registradas no km 38.Ainda de acordo com a nota, o trecho administrado pela concessionária registrou tráfego intenso entre sexta-feira (8) e domingo (10), além de chuva em diversos pontos da rodovia. No período, foram contabilizados 24 acidentes.A empresa afirmou que viaturas de inspeção trafegam constantemente pela rodovia para identificar possíveis riscos aos usuários e acionar equipes técnicas sempre que necessário. Segundo a concessionária, durante períodos de chuva as equipes intensificam o monitoramento das condições de drenagem e o atendimento a ocorrências para garantir maior segurança e fluidez no trânsito.A Ecovias também informou que mantém um Programa de Redução de Acidentes (PRA), voltado à análise de ocorrências consideradas relevantes, pontos de recorrência e possíveis intervenções de engenharia, sinalização e adequação de velocidade.Entre as melhorias previstas para o trecho de Cotia, a concessionária citou futuras obras de ampliação da Raposo Tavares, previstas para começar em 2030. O projeto inclui implantação de faixas adicionais, vias marginais e melhorias em acessos e dispositivos de entroncamento.Na nota, a empresa reforçou orientações aos motoristas para períodos de chuva, alertando que o asfalto molhado reduz o atrito dos pneus e aumenta os riscos de derrapagem e perda de controle dos veículos. A recomendação é reduzir a velocidade, manter distância segura entre automóveis e evitar paradas no acostamento em situações de baixa visibilidade.