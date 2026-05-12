Ecovias se pronuncia após sequência de acidentes na Raposo Tavares em Cotia

Nota foi enviada ao Cotia e Cia após série de acidentes registrados em trechos da rodovia durante o Dia das Mães, em meio à chuva e garoa
|Imagem: Redes Sociais
Após a sequência de acidentes registrada na Rodovia Raposo Tavares durante o último domingo (10), em trechos de Cotia, a concessionária Ecovias Raposo Castello informou que não identificou problemas relacionados à drenagem, pavimento ou segurança viária nos pontos sob sua responsabilidade.
A manifestação foi enviada ao Cotia e Cia após reportagem mostrar ao menos seis ocorrências registradas ao longo do Dia das Mães, em meio à chuva e garoa. Entre os casos, houve veículos que rodaram na pista, colisões contra muretas, guard-rails e divisores, além de tombamento e capotamento nos kms 22, 24, 29 e 38 da rodovia, sentido interior.
Segundo a Ecovias, o trecho sob concessão da empresa compreende os kms 10,9 ao 34 da Raposo Tavares. A concessionária destacou que três dos acidentes mencionados ocorreram fora da área administrada pela empresa, incluindo as ocorrências registradas no km 38.
Ainda de acordo com a nota, o trecho administrado pela concessionária registrou tráfego intenso entre sexta-feira (8) e domingo (10), além de chuva em diversos pontos da rodovia. No período, foram contabilizados 24 acidentes.
A empresa afirmou que viaturas de inspeção trafegam constantemente pela rodovia para identificar possíveis riscos aos usuários e acionar equipes técnicas sempre que necessário. Segundo a concessionária, durante períodos de chuva as equipes intensificam o monitoramento das condições de drenagem e o atendimento a ocorrências para garantir maior segurança e fluidez no trânsito.
A Ecovias também informou que mantém um Programa de Redução de Acidentes (PRA), voltado à análise de ocorrências consideradas relevantes, pontos de recorrência e possíveis intervenções de engenharia, sinalização e adequação de velocidade.
Entre as melhorias previstas para o trecho de Cotia, a concessionária citou futuras obras de ampliação da Raposo Tavares, previstas para começar em 2030. O projeto inclui implantação de faixas adicionais, vias marginais e melhorias em acessos e dispositivos de entroncamento.
Na nota, a empresa reforçou orientações aos motoristas para períodos de chuva, alertando que o asfalto molhado reduz o atrito dos pneus e aumenta os riscos de derrapagem e perda de controle dos veículos. A recomendação é reduzir a velocidade, manter distância segura entre automóveis e evitar paradas no acostamento em situações de baixa visibilidade.