Sequência de acidentes chama atenção na Raposo Tavares durante domingo de chuva em Cotia

Em poucas horas, rodovia registrou capotamentos, carros rodando na pista e colisões contra muretas e divisores em diferentes trechos
|Imagem: Redes Sociais
Motoristas que passaram pela Rodovia Raposo Tavares neste domingo (10), Dia das Mães, enfrentaram uma sequência de acidentes em trechos de Cotia, principalmente durante períodos de chuva e garoa. Em poucas horas, ao menos seis ocorrências foram registradas entre os kms 22 e 38 da via, no sentido interior.
Entre os acidentes registrados, houve veículos que rodaram na pista e atingiram muretas, guard-rails e divisores, além de casos de tombamento e capotamento.
No km 38, um carro rodou na pista e bateu contra a mureta. Mais tarde, outro veículo também perdeu o controle no mesmo trecho e colidiu contra o divisor central, chegando a arrancar parte da tela de proteção da rodovia.
Já no km 24, um automóvel rodou na pista e atingiu o guard-rail por volta das 15h30. No km 29, outro carro tombou durante a tarde.
As ocorrências continuaram durante a noite. Por volta das 21h40, mais um veículo perdeu o controle no km 38. Cerca de dez minutos depois, um capotamento foi registrado no km 22 da rodovia, também no sentido interior.
A repetição de acidentes em diferentes pontos da Raposo Tavares, especialmente em momentos de chuva, voltou a gerar preocupação entre motoristas que utilizam diariamente a via.
O QUE DIZ A ECOVIAS
Após questionamentos da reportagem, a concessionária Ecovias Raposo Castello informou que o trecho sob sua concessão, entre os kms 10,9 e 34 da Raposo Tavares, registrou tráfego intenso entre sexta-feira (8) e domingo (10), além de chuva em diversos pontos da rodovia. Segundo a empresa, 24 acidentes foram contabilizados no período.
A concessionária afirmou que não identificou problemas de drenagem, irregularidades no pavimento ou riscos à segurança viária nos kms 22, 24 e 29, locais onde parte das ocorrências foi registrada. A empresa também ressaltou que três dos seis acidentes mencionados aconteceram fora do trecho administrado pela Ecovias, incluindo o km 38 (esse trecho é de responsabilidade da concessionária Sorocabana).
Segundo a concessionária, equipes de inspeção circulam permanentemente pela rodovia para identificar possíveis riscos aos usuários e acionar equipes técnicas quando necessário. Ainda conforme a empresa, durante períodos de chuva o foco operacional é ampliado para monitoramento da drenagem e atendimento rápido a ocorrências.
A Ecovias também informou que mantém um Programa de Redução de Acidentes (PRA), que analisa ocorrências consideradas relevantes, pontos de recorrência e possíveis necessidades de intervenções de engenharia, sinalização e adequação de velocidade.
Entre as melhorias previstas para o trecho de Cotia, a concessionária citou futuras obras de ampliação da Raposo Tavares, com previsão de início em 2030. O projeto inclui implantação de faixas adicionais, vias marginais nos dois sentidos e melhorias em dispositivos de acesso e entroncamento.
A empresa reforçou ainda orientações aos motoristas para períodos de chuva, destacando que pistas molhadas reduzem o atrito dos pneus com o asfalto, aumentando os riscos de derrapagem e dificultando frenagens. A recomendação é reduzir a velocidade, manter distância segura entre veículos e evitar paradas desnecessárias no acostamento em situações de baixa visibilidade.
Após questionamentos da reportagem, a concessionária Ecovias Raposo Castello informou que o trecho sob sua concessão, entre os kms 10,9 e 34 da Raposo Tavares, registrou tráfego intenso entre sexta-feira (8) e domingo (10), além de chuva em diversos pontos da rodovia. Segundo a empresa, 24 acidentes foram contabilizados no período.
A concessionária afirmou que não identificou problemas de drenagem, irregularidades no pavimento ou riscos à segurança viária nos kms 22, 24 e 29, locais onde parte das ocorrências foi registrada. A empresa também ressaltou que três dos seis acidentes mencionados aconteceram fora do trecho administrado pela Ecovias, incluindo o km 38 (esse trecho é de responsabilidade da concessionária Sorocabana).
Segundo a concessionária, equipes de inspeção circulam permanentemente pela rodovia para identificar possíveis riscos aos usuários e acionar equipes técnicas quando necessário. Ainda conforme a empresa, durante períodos de chuva o foco operacional é ampliado para monitoramento da drenagem e atendimento rápido a ocorrências.
A Ecovias também informou que mantém um Programa de Redução de Acidentes (PRA), que analisa ocorrências consideradas relevantes, pontos de recorrência e possíveis necessidades de intervenções de engenharia, sinalização e adequação de velocidade.
Entre as melhorias previstas para o trecho de Cotia, a concessionária citou futuras obras de ampliação da Raposo Tavares, com previsão de início em 2030. O projeto inclui implantação de faixas adicionais, vias marginais nos dois sentidos e melhorias em dispositivos de acesso e entroncamento.
A empresa reforçou ainda orientações aos motoristas para períodos de chuva, destacando que pistas molhadas reduzem o atrito dos pneus com o asfalto, aumentando os riscos de derrapagem e dificultando frenagens. A recomendação é reduzir a velocidade, manter distância segura entre veículos e evitar paradas desnecessárias no acostamento em situações de baixa visibilidade.
A concessionária Sorocabana também foi procurada para comentar sobre os acidentes registrados no km 38. Assim que houver retorno, será acrescentado.
(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 21H21 DO DIA 11/05/2026 COM NOTA DA ECOVIAS RAPOSO CASTELLO)