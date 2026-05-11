Sequência de acidentes chama atenção na Raposo Tavares durante domingo de chuva em Cotia

Em poucas horas, rodovia registrou capotamentos, carros rodando na pista e colisões contra muretas e divisores em diferentes trechos

Imagem: Redes Sociais





Motoristas que passaram pela Rodovia Raposo Tavares neste domingo (10), Dia das Mães, enfrentaram uma sequência de acidentes em trechos de Cotia, principalmente durante períodos de chuva e garoa. Em poucas horas, ao menos seis ocorrências foram registradas entre os kms 22 e 38 da via, no sentido interior.





O QUE DIZ A ECOVIAS



Após questionamentos da reportagem, a concessionária Ecovias Raposo Castello informou que o trecho sob sua concessão, entre os kms 10,9 e 34 da Raposo Tavares, registrou tráfego intenso entre sexta-feira (8) e domingo (10), além de chuva em diversos pontos da rodovia. Segundo a empresa, 24 acidentes foram contabilizados no período.



A concessionária afirmou que não identificou problemas de drenagem, irregularidades no pavimento ou riscos à segurança viária nos kms 22, 24 e 29, locais onde parte das ocorrências foi registrada. A empresa também ressaltou que três dos seis acidentes mencionados aconteceram fora do trecho administrado pela Ecovias, incluindo o km 38 (esse trecho é de responsabilidade da concessionária Sorocabana).



Segundo a concessionária, equipes de inspeção circulam permanentemente pela rodovia para identificar possíveis riscos aos usuários e acionar equipes técnicas quando necessário. Ainda conforme a empresa, durante períodos de chuva o foco operacional é ampliado para monitoramento da drenagem e atendimento rápido a ocorrências.



A Ecovias também informou que mantém um Programa de Redução de Acidentes (PRA), que analisa ocorrências consideradas relevantes, pontos de recorrência e possíveis necessidades de intervenções de engenharia, sinalização e adequação de velocidade.



Entre as melhorias previstas para o trecho de Cotia, a concessionária citou futuras obras de ampliação da Raposo Tavares, com previsão de início em 2030. O projeto inclui implantação de faixas adicionais, vias marginais nos dois sentidos e melhorias em dispositivos de acesso e entroncamento.



A empresa reforçou ainda orientações aos motoristas para períodos de chuva, destacando que pistas molhadas reduzem o atrito dos pneus com o asfalto, aumentando os riscos de derrapagem e dificultando frenagens. A recomendação é reduzir a velocidade, manter distância segura entre veículos e evitar paradas desnecessárias no acostamento em situações de baixa visibilidade.

A concessionária Sorocabana também foi procurada para comentar sobre os acidentes registrados no km 38. Assim que houver retorno, será acrescentado. Após questionamentos da reportagem, a concessionária Ecovias Raposo Castello informou que o trecho sob sua concessão, entre os kms 10,9 e 34 da Raposo Tavares, registrou tráfego intenso entre sexta-feira (8) e domingo (10), além de chuva em diversos pontos da rodovia. Segundo a empresa, 24 acidentes foram contabilizados no período.A concessionária afirmou que não identificou problemas de drenagem, irregularidades no pavimento ou riscos à segurança viária nos kms 22, 24 e 29, locais onde parte das ocorrências foi registrada. A empresa também ressaltou que três dos seis acidentes mencionados aconteceram fora do trecho administrado pela Ecovias, incluindo o km 38 (esse trecho é de responsabilidade da concessionária Sorocabana).Segundo a concessionária, equipes de inspeção circulam permanentemente pela rodovia para identificar possíveis riscos aos usuários e acionar equipes técnicas quando necessário. Ainda conforme a empresa, durante períodos de chuva o foco operacional é ampliado para monitoramento da drenagem e atendimento rápido a ocorrências.A Ecovias também informou que mantém um Programa de Redução de Acidentes (PRA), que analisa ocorrências consideradas relevantes, pontos de recorrência e possíveis necessidades de intervenções de engenharia, sinalização e adequação de velocidade.Entre as melhorias previstas para o trecho de Cotia, a concessionária citou futuras obras de ampliação da Raposo Tavares, com previsão de início em 2030. O projeto inclui implantação de faixas adicionais, vias marginais nos dois sentidos e melhorias em dispositivos de acesso e entroncamento.A empresa reforçou ainda orientações aos motoristas para períodos de chuva, destacando que pistas molhadas reduzem o atrito dos pneus com o asfalto, aumentando os riscos de derrapagem e dificultando frenagens. A recomendação é reduzir a velocidade, manter distância segura entre veículos e evitar paradas desnecessárias no acostamento em situações de baixa visibilidade.

Entre os acidentes registrados, houve veículos que rodaram na pista e atingiram muretas, guard-rails e divisores, além de casos de tombamento e capotamento.No km 38, um carro rodou na pista e bateu contra a mureta. Mais tarde, outro veículo também perdeu o controle no mesmo trecho e colidiu contra o divisor central, chegando a arrancar parte da tela de proteção da rodovia.Já no km 24, um automóvel rodou na pista e atingiu o guard-rail por volta das 15h30. No km 29, outro carro tombou durante a tarde.As ocorrências continuaram durante a noite. Por volta das 21h40, mais um veículo perdeu o controle no km 38. Cerca de dez minutos depois, um capotamento foi registrado no km 22 da rodovia, também no sentido interior.A repetição de acidentes em diferentes pontos da Raposo Tavares, especialmente em momentos de chuva, voltou a gerar preocupação entre motoristas que utilizam diariamente a via.