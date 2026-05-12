Operação investiga policiais civis suspeitos de extorsão e associação criminosa

Corregedoria da Polícia Civil e Gaeco cumpriram mandados de prisão, busca e apreensão após denúncias de ameaças, restrição de liberdade e supostos flagrantes forjados

Foto: SSP

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Corregedoria Geral, deflagrou nesta terça-feira (12) a Operação Quina, que investiga crimes de extorsão qualificada e associação criminosa armada supostamente praticados por policiais civis.

A ação contou com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público, e teve como objetivo o cumprimento de mandados de prisão temporária, busca e apreensão e medidas patrimoniais autorizadas pela Vara Regional das Garantias da Comarca de Osasco.As diligências ocorreram em residências e também em unidades policiais. Durante a operação, foram apreendidos aparelhos eletrônicos, documentos e outros materiais considerados relevantes para as investigações. Todo o conteúdo passará por perícia e análise técnica.Segundo a Corregedoria, a investigação teve início após denúncias formais indicando que pessoas estariam utilizando a condição funcional de policiais civis para constranger vítimas mediante grave ameaça e restrição de liberdade.De acordo com as apurações, os investigados exigiriam altas quantias em dinheiro para evitar supostos flagrantes forjados.Ainda conforme a investigação, foram reunidos diversos elementos considerados consistentes pelas autoridades, incluindo depoimentos, reconhecimentos pessoais, registros telemáticos, mensagens eletrônicas e análises investigativas.Com base nas provas coletadas, a Corregedoria e o Ministério Público solicitaram as medidas cautelares, posteriormente autorizadas pela Justiça.Na decisão judicial, foi destacada a gravidade dos fatos investigados, além da necessidade das medidas para preservação das provas, continuidade das investigações e prevenção de possíveis intimidações a vítimas e testemunhas.Em nota, a Corregedoria afirmou que a operação reforça o compromisso da Polícia Civil com a legalidade, a transparência e o combate a eventuais desvios de conduta dentro da corporação.