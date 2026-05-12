O que se sabe sobre a explosão que matou um homem e destruiu casas no Jaguaré

Tragédia na zona oeste de São Paulo deixou feridos, dezenas de imóveis interditados e mais de 150 pessoas fora de casa após explosão de tubulação de gás

Foto: Estadão

Uma forte explosão registrada na tarde desta segunda-feira (11) na comunidade Senhora das Virtudes II, no Jaguaré, zona oeste de São Paulo, matou um homem de 45 anos, deixou ao menos três pessoas feridas e provocou destruição em dezenas de imóveis da região.



Onde aconteceu a explosão?



O acidente ocorreu na comunidade Senhora das Virtudes II, nas proximidades das ruas Dr. Benedito de Moraes Leme e Piraúba, atrás do Condomínio Morada do Parque, no Jaguaré, zona oeste da capital paulista.



Quantas pessoas foram atingidas?



Um homem de 45 anos morreu no local. Outras três pessoas ficaram feridas e foram socorridas por equipes de resgate mobilizadas após a explosão.





Foto: Governo de SP

Quantos imóveis foram afetados?



Segundo o Governo do Estado, ao menos 46 imóveis foram interditados pela Defesa Civil e cerca de 160 pessoas ficaram desalojadas.



Além disso, moradores de um condomínio com 320 apartamentos precisaram deixar temporariamente suas residências por segurança. Posteriormente, a Defesa Civil autorizou o retorno dos moradores ao prédio.



O que pode ter causado a explosão?



As causas ainda serão investigadas oficialmente pelo Instituto de Criminalística, com apoio do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).



Informações preliminares apontam que o acidente pode ter ocorrido durante uma obra de remanejamento de tubulação realizada pela Sabesp. Em nota, a companhia informou que uma tubulação de gás teria sido atingida durante a execução do serviço e que os trabalhos foram interrompidos imediatamente.



A Sabesp afirmou ainda que a intervenção era acompanhada pela concessionária responsável pela rede de gás.



O que disse a Comgás?



A Comgás informou que recebeu um chamado às 15h15 para atender uma ocorrência de vazamento de gás na região. Segundo a empresa, equipes chegaram ao local às 15h37 e conseguiram interromper o vazamento.



A concessionária também informou que não realizava manutenção na área no momento da explosão.





Houve risco de novas explosões?



Não. Durante a madrugada desta terça-feira (12), equipes do Corpo de Bombeiros concluíram os trabalhos emergenciais e descartaram risco de novas explosões na área atingida.

O que acontece agora?



A Defesa Civil segue realizando vistorias técnicas nos imóveis afetados para avaliar os danos estruturais.



O governador Tarcísio de Freitas convocou uma reunião emergencial após o acidente e afirmou que as famílias atingidas receberão apoio do Estado.



Sabesp e Comgás anunciaram auxílio emergencial inicial de R$ 2 mil às famílias afetadas, além de hospedagem em hotéis e assistência médica e psicológica enquanto é feito o levantamento completo dos prejuízos.



A Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo) também acompanha o caso e informou que irá investigar possíveis responsabilidades das concessionárias envolvidas. Não. Durante a madrugada desta terça-feira (12), equipes do Corpo de Bombeiros concluíram os trabalhos emergenciais e descartaram risco de novas explosões na área atingida.O que acontece agora?A Defesa Civil segue realizando vistorias técnicas nos imóveis afetados para avaliar os danos estruturais.O governador Tarcísio de Freitas convocou uma reunião emergencial após o acidente e afirmou que as famílias atingidas receberão apoio do Estado.Sabesp e Comgás anunciaram auxílio emergencial inicial de R$ 2 mil às famílias afetadas, além de hospedagem em hotéis e assistência médica e psicológica enquanto é feito o levantamento completo dos prejuízos.A Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo) também acompanha o caso e informou que irá investigar possíveis responsabilidades das concessionárias envolvidas.

O estrondo assustou moradores, que relataram tremores, correria e uma intensa onda de impacto logo após a explosão. Casas foram destruídas, estruturas desabaram e vidros de prédios vizinhos chegaram a estourar com a força da explosão.Veja abaixo o que se sabe até agora sobre o caso: