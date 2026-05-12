O que se sabe sobre a explosão que matou um homem e destruiu casas no Jaguaré

Tragédia na zona oeste de São Paulo deixou feridos, dezenas de imóveis interditados e mais de 150 pessoas fora de casa após explosão de tubulação de gás
|Foto: Estadão
Uma forte explosão registrada na tarde desta segunda-feira (11) na comunidade Senhora das Virtudes II, no Jaguaré, zona oeste de São Paulo, matou um homem de 45 anos, deixou ao menos três pessoas feridas e provocou destruição em dezenas de imóveis da região.
O estrondo assustou moradores, que relataram tremores, correria e uma intensa onda de impacto logo após a explosão. Casas foram destruídas, estruturas desabaram e vidros de prédios vizinhos chegaram a estourar com a força da explosão.
Veja abaixo o que se sabe até agora sobre o caso:
Onde aconteceu a explosão?
O acidente ocorreu na comunidade Senhora das Virtudes II, nas proximidades das ruas Dr. Benedito de Moraes Leme e Piraúba, atrás do Condomínio Morada do Parque, no Jaguaré, zona oeste da capital paulista.
Quantas pessoas foram atingidas?
Um homem de 45 anos morreu no local. Outras três pessoas ficaram feridas e foram socorridas por equipes de resgate mobilizadas após a explosão.
|Foto: Governo de SP
Quantos imóveis foram afetados?
Segundo o Governo do Estado, ao menos 46 imóveis foram interditados pela Defesa Civil e cerca de 160 pessoas ficaram desalojadas.
Além disso, moradores de um condomínio com 320 apartamentos precisaram deixar temporariamente suas residências por segurança. Posteriormente, a Defesa Civil autorizou o retorno dos moradores ao prédio.
O que pode ter causado a explosão?
As causas ainda serão investigadas oficialmente pelo Instituto de Criminalística, com apoio do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).
Informações preliminares apontam que o acidente pode ter ocorrido durante uma obra de remanejamento de tubulação realizada pela Sabesp. Em nota, a companhia informou que uma tubulação de gás teria sido atingida durante a execução do serviço e que os trabalhos foram interrompidos imediatamente.
A Sabesp afirmou ainda que a intervenção era acompanhada pela concessionária responsável pela rede de gás.
O que disse a Comgás?
A Comgás informou que recebeu um chamado às 15h15 para atender uma ocorrência de vazamento de gás na região. Segundo a empresa, equipes chegaram ao local às 15h37 e conseguiram interromper o vazamento.
A concessionária também informou que não realizava manutenção na área no momento da explosão.
Houve risco de novas explosões?
Não. Durante a madrugada desta terça-feira (12), equipes do Corpo de Bombeiros concluíram os trabalhos emergenciais e descartaram risco de novas explosões na área atingida.
O que acontece agora?
A Defesa Civil segue realizando vistorias técnicas nos imóveis afetados para avaliar os danos estruturais.
O governador Tarcísio de Freitas convocou uma reunião emergencial após o acidente e afirmou que as famílias atingidas receberão apoio do Estado.
Sabesp e Comgás anunciaram auxílio emergencial inicial de R$ 2 mil às famílias afetadas, além de hospedagem em hotéis e assistência médica e psicológica enquanto é feito o levantamento completo dos prejuízos.
A Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo) também acompanha o caso e informou que irá investigar possíveis responsabilidades das concessionárias envolvidas.
Não. Durante a madrugada desta terça-feira (12), equipes do Corpo de Bombeiros concluíram os trabalhos emergenciais e descartaram risco de novas explosões na área atingida.
O que acontece agora?
A Defesa Civil segue realizando vistorias técnicas nos imóveis afetados para avaliar os danos estruturais.
O governador Tarcísio de Freitas convocou uma reunião emergencial após o acidente e afirmou que as famílias atingidas receberão apoio do Estado.
Sabesp e Comgás anunciaram auxílio emergencial inicial de R$ 2 mil às famílias afetadas, além de hospedagem em hotéis e assistência médica e psicológica enquanto é feito o levantamento completo dos prejuízos.
A Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo) também acompanha o caso e informou que irá investigar possíveis responsabilidades das concessionárias envolvidas.