Corrida movimenta o Shopping Granja Vianna, ponto oficial de retirada de kits

Participantes da Track & Field Experience Running – Circuito Rio Branco poderão retirar os materiais nos dias 22 e 23 de maio
|Foto: Divulgação
O clima de corrida já começou a tomar conta da Granja Viana. O Shopping Granja Vianna será o ponto oficial de retirada dos kits da 4ª edição da Track & Field Experience Running – Circuito Rio Branco, prova marcada para o dia 24 de maio e que deve reunir atletas, famílias e amantes do esporte em uma das corridas de rua mais aguardadas da região.
A entrega dos kits aos participantes acontece nos dias 22 e 23 de maio, na loja da Track & Field, localizada no Piso L1 do shopping. Administrado pela Alqia, o empreendimento também apoia o evento esportivo e reforça sua proposta de oferecer experiências voltadas ao bem-estar, lazer e integração da comunidade.
Segundo Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do shopping, a parceria fortalece o compromisso do empreendimento com iniciativas que incentivam saúde e qualidade de vida.
“O Shopping Granja Vianna é parceiro da Track & Field nesta iniciativa e se orgulha em também contribuir para a comodidade dos participantes com opções de lazer e gastronomia. Essa parceria reforça nosso compromisso em apoiar eventos que promovem saúde, bem-estar e integração da comunidade”, afirmou.
Serviço
Retirada dos kits – Track & Field Experience Running – Circuito Rio Branco
Data: 22 e 23 de maio
Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h
Local: Loja Track & Field – Piso L1
Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 23,5 – Lageadinho, Cotia/SP
Inscrições: https://tr.ee/TEbFdQqf19