Corrida movimenta o Shopping Granja Vianna, ponto oficial de retirada de kits

Participantes da Track & Field Experience Running – Circuito Rio Branco poderão retirar os materiais nos dias 22 e 23 de maio

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Track & Field Experience Running – Circuito Rio Branco, prova marcada para o dia 24 de maio e que deve reunir atletas, famílias e amantes do esporte em uma das corridas de rua mais aguardadas da região. O clima de corrida já começou a tomar conta da Granja Viana. O Shopping Granja Vianna será o ponto oficial de retirada dos kits da 4ª edição dae que deve reunir atletas, famílias e amantes do esporte em uma das corridas de rua mais aguardadas da região.

A entrega dos kits aos participantes acontece nos dias 22 e 23 de maio, na loja da Track & Field, localizada no Piso L1 do shopping. Administrado pela Alqia, o empreendimento também apoia o evento esportivo e reforça sua proposta de oferecer experiências voltadas ao bem-estar, lazer e integração da comunidade.Segundo Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do shopping, a parceria fortalece o compromisso do empreendimento com iniciativas que incentivam saúde e qualidade de vida., afirmou.Retirada dos kits – Track & Field Experience Running – Circuito Rio BrancoData: 22 e 23 de maioHorário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20hLocal: Loja Track & Field – Piso L1Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 23,5 – Lageadinho, Cotia/SPInscrições: https://tr.ee/TEbFdQqf19