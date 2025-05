Granja Viana recebe evento de corrida de rua em junho; inscrições abertas

A Track & Field Experience Circuito Granja Viana percorrerá a Av. São Camilo com circuitos de 5 km e 10 km; saiba como adquirir desconto na hora da inscrição

Foto: Divulgação

A Granja Viana recebe, no dia 1º de junho, a 3ª edição da Track & Field Experience Circuito Granja Viana, evento de corrida de rua que já se consolidou no calendário esportivo da região.





SERVIÇO





O QUE: 3ª edição da Track & Field Experience Circuito Granja Viana

QUANDO: 01/06/2025

ONDE: Avenida São Camilo, 980, Granja Viana









A atividade é realizada pela Revista Circuito e pela Track & Field Experience, e conta com apoio do Colégio e Faculdade Rio Branco.A corrida, que tem atraído público de todas as idades, percorrerá a Avenida São Camilo com circuitos de 5km e 10km, além de contar com uma estrutura completa para garantir a melhor experiência aos competidores., destacou Gabriela Napolitano, diretora da Revista Circuito.Para a diretora do Colégio Rio Branco Granja Viana, Carolina Sperandio, e o diretor das Faculdades Integradas Rio Branco, José Maria de Souza Junior, o apoio ao evento deste ano é um incentivo importante para que a comunidade Riobranquina, composta por alunos e famílias do Colégio, Faculdade, CEPRO e CES, possa vivenciar experiências que priorizem o cuidado com a saúde física e mental por meio da prática do esporte.A corrida ainda conta com apoio do parceiro e jornalista do, que começou na prática esportiva há um ano e hoje se tornou um incentivador da modalidade.Para realizar a inscrição,e acessar. Na hora da inscrição, ao inserir o cupomvocê ganha 20% de desconto.