De Cotia para o cinema nacional: jovem ator estreia em adaptação de “O Gênio do Crime”

Samuel Estevam, de 14 anos, integra o elenco principal do longa inspirado no clássico de João Carlos Marinho, que estreia nos cinemas nesta quinta (14)

Samuel Estevam, 14 anos. Foto: Divulgação

O jovem ator Samuel Estevam, morador de Cotia, dá um importante passo na carreira artística com sua estreia no cinema nacional. Aos 14 anos, ele integra o elenco principal do longa-metragem O Gênio do Crime, que chega aos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira (14).

Inspirado no clássico literário de João Carlos Marinho, o filme traz uma releitura contemporânea da obra, acompanhando um grupo de amigos que investiga um esquema de falsificação de figurinhas da Copa do Mundo em São Paulo.Na trama, Samuel interpreta Edmundo, personagem responsável por trazer racionalidade e lógica ao grupo durante os momentos mais desafiadores da investigação. A atuação marca a primeira participação do jovem ator nas telonas e reforça sua rápida ascensão no cenário audiovisual brasileiro.O longa é dirigido por Lipe Binder, com produção da Boutique Filmes e coprodução da Globo Filmes. A distribuição nacional ficará por conta da Paris Filmes.Antes da estreia no cinema, Samuel já vinha conquistando espaço na televisão e no streaming. O ator ganhou projeção nacional ao interpretar Dimitri na novela A Infância de Romeu e Julieta, exibida pelo SBT e Prime Video.Atualmente, ele também pode ser visto na série O Dia em Que Minha Vida Mudou, do canal Gloob e disponível no Globoplay, onde interpreta Enzo, um influenciador digital carismático e divertido.Mesmo com pouca idade, Samuel já chama atenção pela desenvoltura diante das câmeras e pela maturidade artística, consolidando seu nome entre os talentos promissores da nova geração da dramaturgia brasileira.Além do elenco jovem, o filme conta com nomes conhecidos do público brasileiro, como Douglas Silva, Ailton Graça e Marcos Veras.A nova adaptação aposta em uma narrativa moderna, cheia de suspense e ritmo acelerado, buscando aproximar a história das novas gerações sem perder a essência do clássico infantojuvenil brasileiro.