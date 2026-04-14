Sérgio Folha toma posse e retorna à Câmara de Cotia para o quinto mandato

Parlamentar do PL assume vaga durante licença de Jhony Santos, que se afasta para se dedicar à pré-candidatura a deputado estadual

Sérgio Folha. Foto: Reprodução / Redes Sociais

após ocupar a vaga deixada por Jhony Santos, que se licenciou da função até o dia 5 de outubro. Na tarde desta segunda-feira (13), foi oficializada a volta de Sérgio Folha (PL) à Câmara Municipal de Cotia. O parlamentar reassume o cargo como vereador



Movimento político e mudança de partido



O afastamento de Jhony Santos também ocorre em um contexto de reconfiguração política. Em publicação recente nas redes sociais, o vereador anunciou sua saída do Partido Liberal (PL), legenda pela qual foi eleito, e confirmou filiação ao Republicanos.



Na mesma manifestação, Jhony fez críticas à condução do partido e citou lideranças como Waldemar Costa Neto, André do Prado e o ex-prefeito de Cotia Rogério Franco, alegando perda de espaço interno e falta de garantia de legenda para disputar o próximo pleito.



O parlamentar também declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro e afirmou que pretende trabalhar pela reeleição do governador Tarcísio de Freitas. O afastamento de Jhony Santos também ocorre em um contexto de reconfiguração política. Em publicação recente nas redes sociais, o vereador anunciou sua saída do Partido Liberal (PL), legenda pela qual foi eleito, e confirmou filiação ao Republicanos.Na mesma manifestação, Jhony fez críticas à condução do partido e citou lideranças como Waldemar Costa Neto, André do Prado e o ex-prefeito de Cotia Rogério Franco, alegando perda de espaço interno e falta de garantia de legenda para disputar o próximo pleito.O parlamentar também declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro e afirmou que pretende trabalhar pela reeleição do governador Tarcísio de Freitas.

A assinatura do Termo de Posse ocorreu na sede do Legislativo municipal, com a presença do presidente da Câmara, Professor Osmar (Republicanos), e do 1º secretário, Marcinho Prates (Mobiliza). Com a oficialização, Sérgio Folha inicia seu quinto mandato e já participa da 11ª Sessão Ordinária, marcada para esta terça-feira (14).A volta de Folha acontece em meio ao afastamento de Jhony Santos, que solicitou licença do cargo para se dedicar integralmente à sua pré-candidatura a deputado estadual nas eleições de 2026. O período de licença teve início em 31 de março e segue até 5 de outubro.