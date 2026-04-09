Vereador de Cotia se afasta do cargo para disputar eleição em 2026 e abre vaga na Câmara

Jhony Santos anunciou pré-candidatura a deputado estadual e criticou liderança do PL; Justiça Eleitoral indicará substituto

Foto: Câmara de Cotia





O vereador Jhony Santos se licenciou do cargo na Câmara Municipal de Cotia para se dedicar à pré-candidatura a deputado estadual nas eleições de 2026. Com o afastamento, a vaga no Legislativo municipal segue aberta e o suplente que assumirá o posto ainda não foi definido.

De acordo com a Câmara, o nome do substituto será informado nos próximos dias pela Justiça Eleitoral. A posse só será realizada após o envio oficial dessa comunicação. O período de licença do parlamentar vai de 31 de março até 5 de outubro.Apesar da saída temporária, a Casa informou que não haverá impacto nas comissões ou funções anteriormente exercidas pelo vereador, já que se tratam de estruturas colegiadas.O afastamento ocorre em meio a um movimento político mais amplo anunciado pelo próprio vereador nas redes sociais. Em publicação recente, Jhony Santos confirmou sua pré-candidatura e revelou a saída do PL, partido pelo qual foi eleito.No texto, ele fez críticas à condução da legenda e citou lideranças como Waldemar da Costa Neto, André do Prado e o ex-prefeito de Cotia Rogério Franco, afirmando que perdeu espaço dentro do partido e não teve garantida a legenda para disputar o cargo.Jhony também anunciou sua filiação ao Republicanos e declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro, além de afirmar que trabalhará pela reeleição do governador Tarcísio de Freitas.Na publicação, o vereador justificou a decisão de se afastar do cargo afirmando que pretende se dedicar integralmente ao novo projeto político e defender maior representatividade para a região oeste, citando problemas como o trânsito na Rodovia Raposo Tavares.Com a definição do suplente pela Justiça Eleitoral, a expectativa é que a vaga seja ocupada nos próximos dias, garantindo a continuidade dos trabalhos no Legislativo municipal durante o período de licença.