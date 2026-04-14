Shopping Granja Vianna promove roda de conversa no projeto Laços e Cores nesta quarta (15)

Cotia e Cia

O empreendimento tem programação com o  projeto Laços e Cores, em celebração ao Abril Azul - mês mundial de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Foto divulgação
O Shopping Granja Vianna realiza, nesta quarta-feira (15), uma programação especial dentro do projeto Laços e Cores, em celebração ao Abril Azul - mês mundial de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa acontece das 17h às 19h, na Loja Social, localizada no Piso L1, com entrada gratuita.

A ação tem como destaque uma roda de conversa entre mães de crianças com TEA, promovendo um espaço de acolhimento, escuta ativa e troca de experiências. O encontro contará com a participação de profissionais da Integrary, clínica especializada no desenvolvimento cognitivo, emocional e comportamental.

Segundo a coordenadora de marketing do empreendimento, Fabiana Tartaglione, a proposta vai além de um evento pontual. “Buscamos promover a inclusão e a diversidade com ações voltadas às famílias e pessoas com TEA, dando visibilidade às diferenças e integrando todos os públicos”, destaca.

Outro destaque é a tradicional Árvore dos Sonhos, onde mães podem deixar mensagens e relatos, fortalecendo o sentimento de comunidade e empatia.

Além das ações pontuais, o shopping mantém iniciativas permanentes de inclusão, como a disponibilização de abafadores acústicos para pessoas com sensibilidade sonora, vagas exclusivas para autistas, além de estrutura com cadeiras de rodas, carrinhos de bebê, fraldários e banheiros familiares.

A programação do Abril Azul segue no dia 22, com um almoço especial voltado a crianças com TEA e seus acompanhantes.

Projeto Laço e Cores | Abril Azul

Data: 15 de abril

Horário: 17h às 19h

Local: Loja Socia | Piso L1

Gratuito

 

Almoço Especial

Data: 22 de abril

Horário: a partir das 10h

Local: Divino Fogão | Piso L2

Gratuito

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