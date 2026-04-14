Shopping Granja Vianna promove roda de conversa no projeto Laços e Cores nesta quarta (15)

O empreendimento tem programação com o projeto Laços e Cores, em celebração ao Abril Azul - mês mundial de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Foto divulgação





Projeto Laço e Cores | Abril Azul Data: 15 de abril Horário: 17h às 19h Local: Loja Socia | Piso L1 Gratuito Almoço Especial Data: 22 de abril Horário: a partir das 10h Local: Divino Fogão | Piso L2 Gratuito





O Shopping Granja Vianna realiza, nesta quarta-feira (15), uma programação especial dentro do projeto Laços e Cores, em celebração ao Abril Azul - mês mundial de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa acontece das 17h às 19h, na Loja Social, localizada no Piso L1, com entrada gratuita.A ação tem como destaque uma roda de conversa entre mães de crianças com TEA, promovendo um espaço de acolhimento, escuta ativa e troca de experiências. O encontro contará com a participação de profissionais da Integrary, clínica especializada no desenvolvimento cognitivo, emocional e comportamental.Segundo a coordenadora de marketing do empreendimento, Fabiana Tartaglione, a proposta vai além de um evento pontual. “Buscamos promover a inclusão e a diversidade com ações voltadas às famílias e pessoas com TEA, dando visibilidade às diferenças e integrando todos os públicos”, destaca.Outro destaque é a tradicional Árvore dos Sonhos, onde mães podem deixar mensagens e relatos, fortalecendo o sentimento de comunidade e empatia.Além das ações pontuais, o shopping mantém iniciativas permanentes de inclusão, como a disponibilização de abafadores acústicos para pessoas com sensibilidade sonora, vagas exclusivas para autistas, além de estrutura com cadeiras de rodas, carrinhos de bebê, fraldários e banheiros familiares.A programação do Abril Azul segue no dia 22, com um almoço especial voltado a crianças com TEA e seus acompanhantes.