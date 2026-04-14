Romaria deve reunir até 6 mil fiéis em peregrinação de 56 km entre Caucaia e Pirapora

Evento chega à 83ª edição neste fim de semana e mobiliza diferentes grupos em uma das maiores manifestações religiosas da região

Foto: Divulgação





Cerca de seis mil peregrinos devem participar, neste fim de semana, da tradicional romaria que liga Caucaia do Alto a Pirapora do Bom Jesus. A caminhada de 56 quilômetros chega à 83ª edição e é considerada uma das maiores manifestações de fé da região, integrando o calendário oficial de Cotia.



A romaria teve início em 1940, organizada por moradores de Caucaia do Alto movidos pela devoção ao Senhor Bom Jesus. Com o passar dos anos, o evento cresceu, foi oficializado pela Igreja e hoje está ligado à Diocese de Osasco, consolidando-se como um importante patrimônio cultural e religioso da região.



Segundo a organização, cerca de três mil pessoas realizaram cadastro prévio, mas a expectativa é de um público total ainda maior ao longo dos três dias.



Regras e orientações



Para participar, é necessário realizar cadastro antecipado. Menores de idade só podem participar acompanhados por responsáveis.



A organização também estabeleceu regras específicas para cada grupo, incluindo normas de segurança, proibição de práticas perigosas e cuidados com o bem-estar animal. Haverá fiscalização ao longo de todo o percurso.



De acordo com a comissão organizadora, as medidas visam garantir a segurança dos participantes e preservar o caráter religioso da romaria. Para participar, é necessário realizar cadastro antecipado. Menores de idade só podem participar acompanhados por responsáveis.A organização também estabeleceu regras específicas para cada grupo, incluindo normas de segurança, proibição de práticas perigosas e cuidados com o bem-estar animal. Haverá fiscalização ao longo de todo o percurso.De acordo com a comissão organizadora, as medidas visam garantir a segurança dos participantes e preservar o caráter religioso da romaria.

Realizada entre os dias 17 e 19 de abril, a peregrinação reúne participantes de diferentes perfis, incluindo pedestres, ciclistas, cavaleiros, motociclistas e até veículos agrícolas. Todos seguem em direção ao Santuário do Senhor Bom Jesus de Pirapora, destino final da jornada.A caminhada tem início na noite de sexta-feira (17), após a missa das 19h. Os pedestres são os primeiros a partir, por volta das 20h30. Já os demais grupos iniciam o trajeto ao longo da manhã de sábado (18), em horários escalonados. A chegada oficial acontece no fim da tarde, com procissão e celebração religiosa no santuário.O retorno a Caucaia do Alto começa na madrugada de domingo (19), com chegada prevista ao longo do dia. O encerramento da programação contará com apresentação da dupla Zé Henrique e Gabriel, na Praça dos Romeiros.